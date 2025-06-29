مبروك أم العروسة.. سهير جودة تهنئ مفيدة شيحة على زواج ابنتها

حرصت الإعلامية سهير جودة على تهنئة، زميلتها الإعلامية مفيدة شيحة بزفاف ابنتها، وقامت بنشر صورة تجمعهما سويا من الحفل، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت قائلة: “مبروك أم العروسة”.

وأقيم أمس حفل زفاف منة الشاطر ابنة الإعلامية مفيدة شيحة فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد من النجوم والإعلاميين.



وكانت احتفلت مفيدة شيحة بحفل حنة ابنتها منة يوم الاربع الماضي فى أجواء عائلية مبهجة.



عقد قران منة الشاطر

وكان اثار عقد قران ابنة الإعلاميةمفيدة شيحة الذي تم فى يونيو ٢٠٢٤ في مسجد محمد علي بالقلعة، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الخبراء المتخصصين، بعدما تم تداول الكثير من الصور والفيديوهات التي تظهر احتفال الإعلامية وابنتها والحضور بهذه المناسبة من خلال الرقص والتمايل داخل صحن المسجد.