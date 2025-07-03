القبض على المتهم بالنصب على راغبى السفر للخارج بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته "عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة والمنسوبة لعدد من الجهات – كمية من المحررات الخالية البيانات والمعدة للتزوير - مجموعة من طلبات التوظيف – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير"، وبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.