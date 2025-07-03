قرارات النيابة في إنهاء عامل حياته شـ.ـنقا بالوراق

تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة في انهاء عامل حياته شنقا داخل منزله بمنطقة الوراق.

انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى وتحديد أسباب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأنهى عامل حياته شنقا في الوراق بسبب مروره بأزمة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بلاغ من غرفة النجدة بالعثور علي جثة عامل داخل شقته، علي الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة عامل وبه آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم علي إنهاء حياته شنقا بسبب مروره بأزمة مالية، ولا شبهه جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامه لتولي التحقيقات.