قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات Vision Air من مولدوفا
تيليجرام يضيف مزايا حصرية لمشتركي Premium في آخر تحديثاته
أمريكا تتجنب التنبؤ بموعد اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا
التشكيل الكامل للجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة ميلود حمدي
3.370 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية أبريل
مصدر بسيراميكا كليوباترا: الأهلي على أعتاب ضم أحمد هاني
الأهلي يتمسك بإمام عاشور ويرفض رحيله نهائيًا
ترامب: على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يستقيل فورا
وفاة الكاتب الصحفي عادل السروجي نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي
الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة نهارًا وشبورة مائية كثيفة صباحًا على شمال البلاد
400 ألف وحدة.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح إسكاني جديد بتكليف رئاسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرارات النيابة في إنهاء عامل حياته شـ.ـنقا بالوراق

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة في انهاء عامل حياته شنقا داخل منزله بمنطقة الوراق.

انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى وتحديد أسباب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأنهى عامل حياته شنقا في الوراق بسبب مروره بأزمة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بلاغ من غرفة النجدة بالعثور علي جثة عامل داخل شقته، علي الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة عامل وبه آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم علي إنهاء حياته شنقا بسبب مروره بأزمة مالية، ولا شبهه جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامه لتولي التحقيقات.

الوراق النيابة العامة الطب الشرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

تعديلات مشروع قانون الايحار القديم

رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟

طقس مصر

منار غانم: ارتفاع حرارة البحر المتوسط مؤشر على تطرف مناخي قادم.. وعلينا الاستعداد لحالات جوية غير معتادة

مجلس النواب

نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟

بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟

سعر الذهب عيار 21 الآن والدولار في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025

عيار 21 الآن.. سعر الذهب والدولار في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

رئيس مؤسسة غزة ينفي سقوط شهداء في مراكز توزيع الغذاء

مقاتلة الشبح الأمريكية من طراز بي 2

أمريكا تدرس تزويد إسرائيل بمقاتلات الشبح الاستراتيجية بي2

المساعدات الإماراتية

الإمارات تطلق عملية الفارس الشهم 3 لإيصال المساعدات لغزة عبر البحر

بالصور

بكتيريا الأمعاء النافعة أمل جديد لعلاج السرطان.. دراسة تثير الجدل

دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان
دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان
دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان

كارثة صامتة تهدد ملايين الأمريكيين: مواد سامة في مياه الشرب قد تسبب السرطان والعقم

تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم
تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم
تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم

أمريكية تصاب بتسمم زئبقي بسبب تناول التونة يوميا: ظننت أنني أتبع نظاما صحيا

سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة
سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة
سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة

الكركم يحارب سرطان القولون.. دراسة تكشف قدرته على وقف نمو الخلايا السرطانية

ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟
ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟
ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد