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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط عامل تعدى على شقيقته في الوراق

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل تعدى علي شقيقته جنسـ.ـيا وحملت وأنجبت منه سفاحا في منطقة الوراق.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بلاغ من مستشفى الوراق بوصول طفلة ١٢ عاما، حامل ووضعت مولودها، علي الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبعمل التحريات وسؤال أسرة الطفله تبين أن شقيقها تعدى عليها جنسـ.ـيا وأنجبت  منه، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامه لتولي التحقيقات.

الوراق مديرية أمن الجيزة طفلة قسم شرطة الوراق

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