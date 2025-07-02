خناقة على ثمن المشاريب.. التحقيق في فيديو سحل صاحب كافيه بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة مع 5 متهمين في واقعة التعدي على صاحب كافيه في منطقة الوراق باستخدام سلاح أبيض وإصابته بسبب الخلاف على قيمة فاتورة مشروبات.

واستعجلت النيابة استكمال تحريات الأمن حول ملابسات الواقعة وقررت استدعاء شهود العيان.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت مقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالجيزة، ولاذوا بالفرار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/6 تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول مالك كافيه “مصاب بجروح متفرقة بالجسم” طرف ثاني 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لخلافات مالية سابقة بينهم حول فاتورة مشروبات، تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم محدثين إصابته.

جرى ضبط مرتكبي الواقعة وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم في ارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.