بسبب المشاريب.. 5 أشخاص يعتدون على صاحب كافيه بسلاح أبيض في الوراق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على آخر باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالجيزة، ولاذوا بالفرار.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/6 تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول مالك كافيه "مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان 5 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية" لخلافات مالية سابقة بينهم حول فاتورة مشروبات، تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم محدثين إصابته.

تم ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى إرتكابها، واتخاذ الإجراءات القانونية.