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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طرق دفع مخالفات المرور 2025 من الموبايل

مخالفات المرور
مخالفات المرور
محمد غالي

يبحث الكثير من قائدي السيارات عن وسيلة آمنة وسريعة لسداد مخالفات المرور، تجنبًا لأي تعطيل خلال الرحلات أو أثناء المرور على الأكمنة. 

وفي إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، وفرت بوابة الحكومة والنيابة العامة للمرور عدة طرق إلكترونية لسداد المخالفات من الهاتف المحمول، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور.

وفيما يلي، نستعرض أبرز طرق دفع مخالفات المرور في 2025، وكيفية الاستعلام عن المخالفات إلكترونيًا، بالإضافة إلى خطوات استخراج شهادة براءة الذمة من المنزل.

طرق دفع مخالفات المرور بالموبايل 2025

تتيح الجهات المعنية أكثر من وسيلة إلكترونية تمكن المواطنين من سداد مخالفات المرور بكل سهولة، من بينها:
    •    بوابة الحكومة المصرية
    •    موقع النيابة العامة للمرور
    •    تطبيق وخدمات فوري
    •    مكاتب البريد

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين

يمكن الاستعلام عن قيمة المخالفات من خلال بوابة النيابة العامة لخدمات المرور باتباع الخطوات التالية:
    1.    الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور
    2.    الضغط على أيقونة “الاستعلامات”
    3.    اختيار نوع الاستعلام (رخصة مركبة أو رخصة قيادة)
    4.    إدخال بيانات لوحة السيارة (أرقام وحروف)
    5.    الضغط على “إجمالي المخالفات” لعرض قيمة المديونية

مخالفات المرور

طريقة دفع مخالفات المرور باستخدام بطاقة فيزا

إذا كنت تمتلك بطاقة ائتمان، يمكنك السداد من خلال بوابة “مرور مصر” عبر الخطوات التالية:
    1.    زيارة موقع بوابة مرور مصر
    2.    اختيار الاستعلام عن المخالفات
    3.    إدخال رقم اللوحة والبيانات المطلوبة
    4.    الضغط على “إجمالي المخالفات”
    5.    اختيار الدفع الإلكتروني
    6.    إدخال بيانات البطاقة البنكية (فيزا أو ماستر كارد)
    7.    تأكيد الدفع واستلام رسالة تأكيد إلكترونية

سداد مخالفات المرور عبر فوري من المنزل

خدمة “فوري” تتيح سداد المخالفات بشكل فوري واستلام شهادة المخالفات خلال 4 أيام فقط، باتباع الخطوات التالية:
    1.    الدخول إلى موقع فوري أو من خلال أحد منافذ الخدمة
    2.    إدخال الرقم القومي
    3.    إدخال الجزء الرقمي من اللوحة المعدنية
    4.    كتابة رقم الهاتف المحمول
    5.    إتمام الدفع واستلام التأكيد

الخدمة تشمل جميع أنواع المركبات: الملاكي، الأجرة، النقل، والدراجات النارية.

الدفع عبر مكاتب البريد

لمن يفضل الدفع النقدي، يمكن التوجه إلى أقرب مكتب بريد، مع إحضار:
    •    بطاقة الرقم القومي
    •    رخصة السيارة
    •    يتم الكشف عن قيمة المخالفات
    •    ثم دفع المبلغ المطلوب أو رسوم شهادة براءة الذمة

كما يمكن تقديم تظلم من المخالفات، ويتم إخطار المواطن بحالة التظلم عبر رسالة نصية.

استخراج شهادة مخالفات إلكترونيًا

بعد سداد المخالفات، يمكن طلب إصدار شهادة المخالفات إلكترونيًا، وتصل حتى باب المنزل خلال أيام، وتشمل الخدمة:
    •    جميع أنواع المركبات
    •    إصدار رسمي معتمد
    •    إمكانية استخدام الشهادة في إجراءات الترخيص وتجديد الرخصة

قانون المرور الجديد 2025.. غرامات تصل إلى الحبس

وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون المرور لعام 2025:
    •    تبدأ الغرامات من 50 جنيهًا لبعض المخالفات البسيطة
    •    تصل إلى 3000 جنيه والحبس في حالات مثل السير العكسي أو التسبب في حادث جسيم
    •    يمكن متابعة تفاصيل كل مخالفة وقيمتها من خلال موقع النيابة العامة

رابط مباشر للاستعلام عن مخالفات المرور 2025

للاستعلام الفوري عن مخالفات المرور باستخدام رقم اللوحة أو الرقم القومي: موقع نيابة المرور.

وفر وقتك.. وسدد مخالفاتك قبل ما تسافر

أصبح من السهل الآن سداد مخالفات المرور في دقائق من خلال الموبايل، ودون الحاجة للتوجه إلى وحدة المرور، وذلك باستخدام بطاقة ائتمان أو عبر خدمات فوري والبريد المصري.

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