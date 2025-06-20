دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025.. خطوات سهلة وسريعة تمنع انقطاع الخدمة

في إطار خطة الدولة لتطبيق التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية ميسرة للمواطنين، وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الطرق الحديثة التي تتيح للمواطنين سداد فواتير الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات التوزيع.

ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل سداد الفواتير الشهرية بكل سهولة وأمان، بما يضمن استمرارية الخدمة الكهربائية وتجنب تراكم المديونيات أو التعرض لغرامات تأخير أو رفع العداد.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني

يمكن للمواطنين دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الكهرباء، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي: www.eehc.gov.eg

2. اختيار قسم “الخدمات” من القائمة الرئيسية

3. الضغط على “الاستعلام عن الفاتورة”

4. تحديد شركة توزيع الكهرباء التابع لها العداد

5. إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام واسم المشترك

6. الضغط على “استعلام عن الفاتورة”

7. بعد ظهور قيمة الفاتورة، يتم اختيار وسيلة الدفع المناسبة واستكمال السداد

طرق دفع فاتورة الكهرباء عبر الهاتف المحمول 2025

وفرت وزارة الكهرباء عدة وسائل رقمية تتيح للمواطنين دفع الفواتير الشهرية بسهولة عبر الموبايل، وتشمل:

1. الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء

يمكن السداد مباشرة من خلال بوابة الوزارة الرسمية بعد الاستعلام عن الفاتورة.

2. ماكينات الصراف الآلي (ATM)

تدعم العديد من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في المحافظات خدمات سداد الفواتير، بالتعاون مع البنوك.

3. منافذ التحصيل المعتمدة

تشمل مكاتب البريد، ومقدمي الخدمات مثل مصاري، Bee، أمان، خدماتي، وغيرها، بعدد يتجاوز 60 ألف نقطة دفع.

4. خدمات فوري

إحدى أكثر الوسائل انتشارًا، حيث يمكن الدفع من خلال أكثر من 120 ألف منفذ بيع معتمد.

5. المحافظ البنكية الإلكترونية

تشمل تطبيقات أكثر من 12 بنكًا، منها:

• البنك الأهلي المصري

• بنك مصر

• بنك الإسكندرية

• بنك CIB

• بنك أبوظبي الأول

6. محافظ شركات الاتصالات

مثل:

• Vodafone Cash

• Etisalat Cash

• Orange Money

• WE Pay

7. تطبيق My Fawry

متاح على App Store وGoogle Play، ويوفر إمكانية سداد الفواتير بسهولة من الهاتف المحمول.

8. تطبيق InstaPay

يعد من التطبيقات المصرفية المعتمدة من البنك المركزي، ويتيح دفع فواتير الكهرباء والغاز والإنترنت والمياه مباشرة من حسابك البنكي.

مزايا الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء

• سهولة الدفع من أي مكان وفي أي وقت

• تجنب تأخر السداد أو تراكم الفواتير

• حماية من انقطاع الخدمة بسبب التأخير

• إمكانية متابعة الاستهلاك الشهري بدقة

• تقليل الضغط على مراكز خدمة العملاء

وزارة الكهرباء مستمرة في تطوير الخدمات الرقمية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن التحول الرقمي في خدماتها يأتي ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقديم حلول عصرية تتماشى مع تطورات التكنولوجيا.

وأشارت إلى استمرارها في تحسين البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق قنوات الدفع الإلكتروني، بما يضمن راحة المشتركين وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

كيفية دفع الفاتورة بالموبيل

الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء أصبح متاحًا للجميع عبر خطوات بسيطة من الهاتف المحمول، دون أي تعقيدات.

احرص على السداد في الموعد المحدد لتفادي الغرامات، وكن جزءًا من تجربة التحول الرقمي التي تشهدها مصر.