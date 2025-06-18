مدبولي: انقطاع الكهرباء مؤخرا حالات فردية.. وهذه حقيقة تخفيف الأحمال

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري يمتلك من المقومات ما يجعله قادرًا على الصمود أمام التحديات، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو في ظل ظروف عالمية وإقليمية معقدة.

أعطال فنية أو طارئة

وأوضح مدبولي أن ما يتم تداوله بشأن تخفيف الأحمال غير صحيح، مشيرا إلى أن الانقطاعات التي تم رصدها مؤخرًا هي حالات فردية ناتجة عن أعطال فنية أو طارئة، وليست جزءًا من سياسة أو جدول زمني لتقنين الاستهلاك.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل يومي أداء شبكات الكهرباء، وأن الجهات المختصة تعمل على إصلاح الأعطال بشكل فوري لتأمين استمرار الخدمة للمواطنين دون انقطاع.