مدبولي: افتتاح المتحف الكبير قريبا.. واستقرار اقتصادي وتحذير للتجار وطرح مطارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا جاهزون لافتتاح المتحف المصري الكبير وسيكون الافتتاح في الربع الأخير من هذا العام.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن المصانع تعمل بكامل طاقتها والعملة مستقرة، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع مع لجنة لضبط الأسواق، محذرا التجار من خلق أي أزمات ورفع الاسعار.

وأشار مدبولي إلى أنه سيكون هناك تكثيف لعقد اجتماع مع اللجان الاستشارية للمساعدة في الأفكار التي تساعد الدولة علي تخطي الأزمة.

وأكد أن الملف الاقتصادي مستقر حتي هذه اللحظة، مؤكدا أن الدولة مطمئنة للسيناريوهات المحتملة، مشيرا إلي أنه سيتم طرح عدد من المطارات قبل نهاية العام .

تأمين احتياجات الغاز الطبيعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقوم بكافة الجهود لتأمين احتياجات الغاز الطبيعي بنهاية الشهر الحالي.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه اعتبارا من أغسطس المقبل تبدأ زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتعود للتصاعد التدريجي مع الاكتشافات التي أعلن عنها وزارة البترول، مضيفا أنه خلال الأشهر المقبلة سوف يدخل حقلين من الصحراء الغربية الخدمة.

إيقاف بعض المصانع مؤقتنا

كما أكد أن الدولة اتخذت خطوات: وهي إيقاف بعض المصانع مؤقتنا وسيتم تعويضهم عن الايقاف وسيتم عودة ضخ الغاز للمصانع المتوقفة قريبا حتى دخول سفن التغييز الخدمة .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إننا نعمل على كل السيناريوهات والدولة مأمنة احتياجتها لفترة طويلة، لافتا إلى أنه سيكون هناك تحركات أخرى؛ إذا لازم الأمر أو إذا طالت فترة الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، مؤكدا أننا لدينا خطط تنفيذية واضحة لأخذ القرارات التي تؤمن الدولة .

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه إذا تواصل النزاع بين إسرائيل وإيران، ستكون هناك خطوات ستتخذها الدولة في الشأن الداخلي.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أنه إذا استمر هذا النزاع، فسيتطور ويدخل فيه عدد من الدول، مما سيؤثر على المنطقة بأسرها.

خطة كبيرة لمواجهة هذه التداعيات

وأضاف مدبولي أن الدولة وضعت خطة كبيرة لمواجهة هذه التداعيات، مؤكدًا أن الدولة تؤمن السلع الاستراتيجية لمدة تصل إلى 6 أشهر، وهو أعلى معدل لتأمين السلع حتى الآن.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تأمين عدم انقطاع الكهرباء، من خلال وجود 3 سفن تغييز، سيتم إدخالها الخدمة بنهاية هذا الشهر، مما سيمكننا من تأمين احتياجات الطاقة للمصانع والمنازل.

وأوضح أنه من الوارد أن ندخل في مرحلة ثانية تتضمن ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن الدولة ستضع خطة بديلة لهذا الأمر.

ولفت إلى أنه وجّه الوزراء بوضع سيناريوهات للأزمة تحسبًا لأي تطورات.