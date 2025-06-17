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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة  الإجراءات والجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب، وذلك بحضور الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ طارق عرفة، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، والمهندس/ خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، واللواء/ طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء/ أحمد إسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس/ محمد صالح البسيوني، رئيس مصلحة الري، والمهندس/ أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندسة/ سناء عبد الرشيد، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الري.

     واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة للجهود المبذولة من جانب الوزارات ومختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب، في ظل الأهمية البالغة التي توليها الدولة لهذا الملف، ولا سيما في ضوء الاتجاه نحو الاعتماد على تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في جميع المدن الساحلية.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تسعى الدولة المصرية لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، من أجل الاستفادة من قدرات هذا القطاع، سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج. 

       وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول موقف مشروعات مياه الشرب المقرر الانتهاء من تنفيذها، بالإضافة لاستعراض مشروعات مياه الشرب التي تمّ وجارٍ تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار تحسين واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير البنية الأساسية الجيدة ورفع كفاءتها بهدف تحقيق جودة الحياة للمواطنين، فضلا عن متابعة موقف توفير الاحتياجات المائية للري، حيث تم في هذا الصدد التأكيد على قيام أجهزة وزارة الري المعنية بتوفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة وطبقا للمناوبات المقررة.

    وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع التركيز على ضرورة المضي قدما في مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بآليات تشغيل محطات التحلية ووضع شبكات المياه، ورفع كفاءة المحطات القائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مضيفا أنه تم كذلك التشديد على أهمية وضع أطر زمنية للمشروعات المستهدفة في هذا الشأن.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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