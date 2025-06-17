قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التخطيط: «لجنة الأزمات» تسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات
رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : تلقينا شكاوى اليوم وتعاملنا معها فوراً
الخارجية الإيرانية: بيان قادة مجموعة السبع تجاهل العدوان الإسرائيلي الصارخ ضدنا
مصطفى مدبولي يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة
عاجل| ترامب: نتطلع لإذعان كامل من إيران
الوزير أوصى برعايتهم|أول تعليق من التعليم على حادثي ملاحظي الثانوية العامة اليوم
إسبانيا: على الاتحاد الأوروبي فرض حظر أسلحة على إسرائيل
ترامب: نريد نهاية حقيقية لبرنامج إيران النووي
إمام عاشور عن إصابته: كنت بجري ومش حاسس بدراعي.. والألم رهيب
لو قابلتك مشكلة وملهاش حل .. اسمع نصيحة الشيخ الشعراوي
أخلاقه حرمته من الذهب.. محمد رشوان يكشف لـ "صدى البلد" كيف تغيرت حياته بعد نهائي أولمبياد لوس أنجلوس 1984
القبض خلال ساعات .. قرار حكومي بشأن مرتبات شهر يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتابع مع الوزارات المعنية تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر

رئيس الوزراء يتابع مع الوزارات المعنية تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر
رئيس الوزراء يتابع مع الوزارات المعنية تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع اهتمام الحكومة بالمتابعة الجادة والدورية لمشروعات الزراعة والري مع الوزارات والجهات ذات الصلة، موضحًا أن مجال الري يؤدي دورًا محوريًا بصدد إدارة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات البيئية الطبيعية، وهو ما يضمن بدوره توفير المنتجات الزراعية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن قصب السكر يُعد أحد المحاصيل الاستراتيجية الذي يجب العمل على زراعته بطرق حديثة تزيد من إنتاجه، بما يُسهم في توفير احتياجات السوق المحلية.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاهتمام بزراعة قصب السكر مع التحول لأساليب الري الحديث بهدف خفض استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية من المحصول، مُستعرضًا مميزات تطبيق نظم الري الحديثة في زراعة هذا المحصول؛ والتي تتمثل في توفير استخدام مياه الري بنسبة تصل إلى 30%، وتقليل المدخلات الزراعية مثل الأسمدة المضافة، وكذا تقليل انتشار الحشائش وتكاليف مقاومتها، إلى جانب تعزيز الإنتاجية.

واستعرض بعض آليات الري الحديثة بشكل تفصيلي، مثل الري بالتنقيط، والري الحقلي المطور مع تطبيق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه، وتضم تلك الممارسات التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، مشيرًا في هذا الصدد إلى متطلبات كل آلية وتكاليفها ومميزاتها، وبعض المشكلات التي تواجهها في التطبيق وسُبل حلها ومواجهتها.

وأكد/ علاء الدين فاروق بشكل عام أن هناك إمكانية كبيرة للتوسع في الممارسات الزراعية المرشدة للموارد المائية المستخدمة في الري، كما أن عددًا منها يحظى بقبول وانتشار بين المزارعين ويتميز بانخفاض تكلفته وسرعة تنفيذه

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زراعة قصب السكر منظومة الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى .. قرار عاجل من التعليم الآن

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

شاومينج

شاومينج يزعم تسريب فرنساوي الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان ..والتعليم:ده مش الامتحان

مجلس النواب

خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم

ترشيحاتنا

صيانة كهرباء

قنا .. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمركز نقادة

فضل صيام يوم عرفة

فضل صيام يوم عرفة.. ماذا يحدث لمن يصوم غدا؟

جامعة بنها

وظيفة قيادية شاغرة في جامعة بنها .. الشروط وطريقة التقديم

بالصور

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

هل تشعر بألم يشبه الطعن في الكعب؟.. إليك طرق العلاج

الشوكة العظمية
الشوكة العظمية
الشوكة العظمية

نصيحة ميكانيكي خبير.. كيف تتجنب النفقات الكبيرة على السيارات المستعملة؟

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

وصفات طبيعية لشعر ناعم كالحرير في أسرع وقت

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع
وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع
وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد