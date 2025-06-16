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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري تتلقى تقريرا عن حالة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية

محطات رفع المياه
محطات رفع المياه
أمل مجدى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس مراد لطفى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية .

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية ، والإجراءات التى تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة ، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع ، ومجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أى حالات طارئة .

وتم مؤخراً تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية لمحطات ( شمال شرق الدلتا - شمال غرب الدلتا - جنوب غرب الدلتا - جنوب شرق الدلتا - وسط الدلتا - سيناء - مصر الوسطى الشمالى - مصر الوسطى الجنوبى - مصر العليا الشمالى - مصر العليا الجنوبى - جنوب الوادى ) ، وتركيب محركات وصناديق تروس وإنشاء غرف محولات وتأهيل خطوط تغذية كهربائية للمحطات وتوريد قطع غيار ميكانيكية ، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أى إزدحامات مائية .

وفى إطار خطة الوزارة لحسم مشاكل المناطق الساخنة .. فقد تم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات النقرة بمحافظة أسوان ، حيث تم توريد عدد (٥) أطقم تروس لمحطات النقرة ، وتنفيذ عدد (٢) عمرة لمحطات النقرة (١ - ٢) ، وشراء حساسات ومستلزمات لأجهزة الحماية والوقاية بالمحطات ، وتأهيل أحد المحركات وتركيب (٣) محركات إضافية ، وجارى حالياً الانتهاء من عدد (٨) عمرات لمحطات النقرة ، وكذلك إعادة تأهيل عدد (7) محركات .

كما يجرى طرح العديد من العمليات وهى ( عملية إنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو – إنشاء محطتى الحامول وسمتاى – توريد قواطع ولوحات ومحركات وعدد (٥) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر - توريد وتركيب (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النقرة (١ - ٥) والبستان ١ وحلق الجمل وإهناسيا ) ، وتم الإنتهاء من البت في عمليات (إنشاء محطة النصر (٥) الجديدة - توريد وتركيب عدد (٢٤) صندوق تروس لمحطات المصلحة - توريد وتركيب عدد (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب ) .

ووجه سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى خدمة منظومة الرى والصرف ، وإستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة ، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع ، وكذلك التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع .

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أجهزة الوزارة الهامة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين ، وتشرف على عدد ٥٩٨ محطة رفع ( ٣٦٩ محطة رى تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان - ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان – ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٨٤٦ ألف فدان – ٥٣ عائمة ) ، وتضم هذه المحطات عدد ٢٢٥٠ وحدة رفع .

الرى هانى سويلم مصلحة الميكانيكا حالة المحطات

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