رئيس الوزراء: الدولة تؤمن السلع الاستراتيجية لمدة تصل إلى 6 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه إذا تواصل النزاع بين إسرائيل وإيران، ستكون هناك خطوات ستتخذها الدولة في الشأن الداخلي.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أنه إذا استمر هذا النزاع، فسيتطور ويدخل فيه عدد من الدول، مما سيؤثر على المنطقة بأسرها.

وأضاف مدبولي أن الدولة وضعت خطة كبيرة لمواجهة هذه التداعيات، مؤكدًا أن الدولة تؤمن السلع الاستراتيجية لمدة تصل إلى 6 أشهر، وهو أعلى معدل لتأمين السلع حتى الآن.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تأمين عدم انقطاع الكهرباء، من خلال وجود 3 سفن تغييز، سيتم إدخالها الخدمة بنهاية هذا الشهر، مما سيمكننا من تأمين احتياجات الطاقة للمصانع والمنازل.

وأوضح أنه من الوارد أن ندخل في مرحلة ثانية تتضمن ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن الدولة ستضع خطة بديلة لهذا الأمر.

ولفت إلى أنه وجّه الوزراء بوضع سيناريوهات للأزمة تحسبًا لأي تطورات.