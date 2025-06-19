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لا قطع للكهرباء.. والحكومة تدعو لترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لا قطع للكهرباء.. والحكومة تدعو لترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة

شبكة الكهرباء.. أرشيفية
شبكة الكهرباء.. أرشيفية

أكدت الحكومة أن لا نية لقطع التيار الكهربائي عن المنازل أو المصانع، وإنما توجه دعوات للمواطنين والقطاعات المختلفة بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة.

وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن كميات الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء كافية لتلبية احتياجات جميع القطاعات.

وأوضح عصمت أن الوزارة استخدمت السولار والمازوت كبدائل للغاز بعد انخفاض كمياته، إلى جانب إدخال نحو 2 جيجا وات من الطاقة المتجددة، سواء من الرياح أو الشمس، إلى الشبكة الكهربائية.

إجراءات ساعدت في توفير الكهرباء للقطاعين المنزلي والصناعي

وأضاف وزير الكهرباء في تصريحات تلفزيونية أن هذه الإجراءات ساعدت في توفير الكهرباء بشكل كامل للقطاعين المنزلي والصناعي، مشددًا على أن الحكومة لا تعتزم قطع التيار الكهربائي، وإنما تطالب فقط بترشيد الاستهلاك خلال فترات الذروة من السادسة مساءً حتى الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلًا، خاصة في استخدامات الإعلانات والإضاءة المبهرة وإنارة الطرق، خاصة أن ذلك يتماشى مع المعايير العالمية.

وفيما يخص الربط الكهربائي، أوضح عصمت أن الربط مع الأردن والسودان قائم بالفعل، وتم رفع الحصة المُصدّرة إلى الأردن من 175 إلى 200 ميجا وات، كما كشف عن اقتراب دخول الربط مع المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، حيث أوشكت أعمال التركيبات عل
ى الانتهاء من الجانبين، متوقعًا بدء اختبارات التشغيل بنهاية يوليو المقبل.

وفي ما يتعلق بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، أشار الوزير إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى أكثر من 20 جيجا وات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، موضحًا أن النسبة الحالية تتجاوز 12% من إجمالي الطاقة المولدة، وتشمل السد العالي، ومشروعات الرياح، والطاقة الشمسية. كما سيتم إدخال نحو 3 جيجا وات إضافية العام المقبل، بواقع 2 جيجا طاقة شمسية، و1 جيجا من طاقة الرياح.

التيار الكهربائي الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء فترات الذروة الشبكة الكهربائية

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