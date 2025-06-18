صيفك أحلى بالترشيد.. حملة توعية لجهاز مرفق الكهرباء

أطلق جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حملة توعية لترشيد الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان (صيفك احلى بالترشيد) وذلك استكمالا لحملاته المتعددة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

ونشر الجهاز في هذه الحملة نصائح يجب اتباعها لتخفيض استهلاك قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خلال فصل الصيف.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء



يعرض صدى البلد لقرائه بعض النصائح التي يجب اتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء وبالتالي خفض قيمة فواتير الكهرباء وهي:

1-إزالة الثلج في الفريزر

حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يزيد في استهلاك الطاقة .



2- عدم فتح الثلاجة بشكل مستمر

لان تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة وبالتالي ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة، وبالتالى خفض فاتورة الكهرباء .

3- عدم وضع الطعام الساخن في الثلاجة لأن ذلك يجعلها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

4- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها تستهلك كهرباء أقل.

5- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لأن استهلاك المكواة للكهرباء سيكون أوفر من استخدامها يومياً.

6- ضبط التكييف على درجة حرارة 25 يجعله يستهلك كهرباء أقل.

7- استخدام الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

8-استخدام الميكروويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

9- ملء غلاية المياه حسب الحاجة فقط لأن زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.

10-عدم ترك الإضاءة مفتوحة لأن تركها مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أنه يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.

11-عدم ترك الأجهزة موصلة بالفيشة لان ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بفيشة الكهرباء ، يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.