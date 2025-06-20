انهيار وتصدع.. فصل الكهرباء والغاز بمحيط عقارات حدائق القبة

فصلت الأجهزة المختصة الكهرباء والغاز عن محيط انهيار عقارين وتصدع ثالث في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، بينما تواصل قوات الانقاذ البري مواصلة البحث عن محتجزين أسفل الأنقاض.

وتصدع منذ قليل عقار ثالث بجوار العقارين المنهارين بمنطقة حدائق القبة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا افاد بانهيار عقارين كلا منهما مكون من ٤ طوابق في منطقة حدائق القبة.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة ب سيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وجرى البحث عن مصابين او ضحايا أسفل الأنقاض.