إزالة أدوار مخالفة بعقار بحي ثالث مدينة الإسماعيلية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ إزالة لخمسة أدوار مخالفة ببرج الصفا بمنطقة عزبة بكري بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأشار أحمد العايدي رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية إلى أن العقار رقم ١٦ بلوك ٥ مكرر منطقة الصفا قد صدر له قرار محافظ الإسماعيلية رقم ٥ لسنة ٢٠٢٤ بإزالة ٥ أدوار علوية مخالفة وذلك لوجود خطر داهم بالعقار.

مضيفًا، أنه صدر هذا القرار بناءً على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وحرصًا على حياة المواطنين.

ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن صدور قرار الإزالة مناشدة السادة قاطني العقار بإخلائه لتنفيذ الإزالة؛ حرصًا وحفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات.