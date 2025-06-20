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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرير 10 محاضر ضد أصحاب المخابز المخالفة بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، عن معاقبة أصحاب مخابز بتحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز والأوزان، في مركز بسيون، خلال 24 ساعة.

حملات مرورية 


وكانت الحملة التي أشرف عليها أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش على المخابز فى مركز بسيون، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين.

كما تضمنت المخالفات، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع مخالفين 


وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

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