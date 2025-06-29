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دفع مخالفات المرور أونلاين.. الخطوات والرابط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفع مخالفات المرور أونلاين.. الخطوات والرابط

دفع مخالفات المرور
دفع مخالفات المرور
رشا عوني

ازدادت عمليات البحث عن طرق دفع مخالفات المرور أونلاين وموقع سداد مخالفات المرور، حيث تتيح الدولة إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونياً ودفعها عبر الفيزا أو فوري بطرق مختلفة نستعرضها لكم في السطور التالية . 

طرق دفع مخالفات المرور مصر : 

تتيح الجهات المعنية أكثر من وسيلة إلكترونية تمكن المواطنين من سداد مخالفات المرور بكل سهولة، من بينها:
    •    بوابة الحكومة المصرية
    •    موقع النيابة العامة للمرور
    •    تطبيق وخدمات فوري
    •    مكاتب البريد

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين لـ الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي: 

https://bit.ly/3aPtbnW

الاستعلام عن مخالفات المرور بـ الرقم القومي في 6 خطوات.. الدفع بالفيزا (سدد الغرامة أونلاين)
دفع مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور

يمكن الاستعلام عن قيمة المخالفات من خلال بوابة النيابة العامة لخدمات المرور باتباع الخطوات التالية:
    1.    الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور ..اضغط هنا
    2.    الضغط على أيقونة “الاستعلامات”
    3.    اختيار نوع الاستعلام (رخصة مركبة أو رخصة قيادة)
    4.    إدخال بيانات لوحة السيارة (أرقام وحروف)
    5.    الضغط على “إجمالي المخالفات” لعرض قيمة المديونية

هل يمكن للمواطنين دفع مخالفات المرور أونلاين برقم اللوحة فقط؟

- ادخل على موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنـــــــــــا، ثم اختيار قسم الاستعلامات.

- قم بتحديد نوع الاستعلام (رخص المركبات أو رخص القيادة)، والضغط على خيار "الاستعلام برقم اللوحة".

- قم بإدخال بيانات اللوحة سواء كانت أرقام فقط أو حروف وأرقام، والضغط على "إجمالي المخالفات.

 - ثم اختار خدمة الدفع الإلكتروني وأدخل بيانات البطاقة البنكية (فيزا أو ماستر كارد).

-  ثم اضغط تأكيد الدفع واستلام رسالة تأكيد إلكترونية.

دفع مخالفات المرور فوري

خدمة فوري تتيح سداد المخالفات بشكل فوري واستلام شهادة المخالفات خلال 4 أيام فقط، باتباع الخطوات التالية:
    1.    الدخول إلى موقع فوري أو من خلال أحد منافذ الخدمة
    2.    إدخال الرقم القومي
    3.    إدخال الجزء الرقمي من اللوحة المعدنية
    4.    كتابة رقم الهاتف المحمول
    5.    إتمام الدفع واستلام التأكيد

أين يمكنني دفع المخالفات المرورية؟

إذا كنت تفضل الدفع يدويا، يمكنك زيارة مكتب المرور المحلي، ودفع قيمة الخالفة الموقعة عليك، لكن يجب عليك أن تتأكد من إحضار الوثائق اللازمة، مثل رخصة القيادة ورقم السيارة.

سيتمكن الموظفون من مساعدتك في دفع المخالفة واستلام الإيصال.

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