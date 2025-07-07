سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية قبل بداية التعاملات في مصر الاثنين 7 يوليو 2025، إذ واصل سعر المعدن الأصفر التذبذب في السوق المحلية، في ظل تقلبات البورصة العالمية، وفق آخر تحديث لـ سعر الذهب في أسواق الصاغة، وسط تأثيرات التضخم وتوجهات المستثمرين.

أسعار الذهب الآن

استقرت أسعار الذهب نسبيًا، لتسجّل الأعيرة المختلفة القيم الآتية وفق آخر تحديث:

نوع العيار السعر بالجنيه المصري

ذهب عيار 24 5297 جنيهًا

ذهب عيار 21 4635 جنيهًا

ذهب عيار 18 3972 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 37080 جنيهًا

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يعد الذهب أحد أهم أدوات التحوّط أمام اضطرابات الأسواق العالمية، كونه أصلًا لا يدرّ عائدًا، لكنه يحافظ على قيمته خلال أوقات عدم اليقين والتضخم، وساهمت تحركات البورصة العالمية مؤخرًا في دفع الأسعار محليًا إلى مستويات متقلبة، مع تباين الطلب والعرض.

وتخضع أسعار الذهب في مصر لتغيّرات متكررة على مدار الساعة، حيث يتراوح التذبذب اليومي في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا، ويُعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل أبرزها:

حركة السعر الفوري للذهب عالميًا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

العرض والطلب في السوق المحلي

مستوى الاحتياطي العالمي من الذهب

توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة

يذكر أن الأسعار المذكورة في هذا التقرير لا تشمل رسوم المصنعية أو الضريبة أو الدمغة، والتي تختلف من محل إلى آخر، وتؤثر على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك كما أن الأسعار قابلة للتغيّر مرات عدة خلال اليوم وفقًا لتحديثات السوق العالمية.

وصرح الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، جمال عجاج، بأن أسعار الذهب تشهد موجة صعود قوية مدفوعة بتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر يواصل أداءه ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة أزهري، أشار عجاج إلى أن التوجهات العالمية الراهنة، خصوصًا الخلافات التجارية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، تزيد من إقبال المستثمرين على الذهب كأداة للتحوط.

وتوقع أن يصل سعر الأونصة إلى حدود 4000 دولار في حال استمرار التصعيد وعدم التوصل إلى حلول دبلوماسية سريعة.