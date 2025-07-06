معتز وائل يتوج بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

توج البطل معتز وائل لاعب منتخبنا الوطني للخماسي الحديث بذهبية منافسات فردي الرجال بنهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث لعام 2025، التي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.

وفاز معتز بالميدالية الذهبية محققا 1583 نقطة، وجاء التشيكي ماتيچ لوكا في المركز الثاني برصيد 1574 نقطة ،ثم الفرنسي إيجو فلورو في المركز الثالث برصيد 1567 نقطة.

واحتل محمد حسن المركز االـ14 برصيد 1511 نقطة ، بينما لم يكمل مهند شعبان المنافسات للإصابة بعد منافسات الموانع .

وشارك في مراسم تتويج الابطال روب ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة ، كلاوس شورمان الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، وسيدوڤ زائر رئيس الاتحاد الافريقي الخماسي الحديث ، وإسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث ، و شينج فانج سكرتير عام الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وروي لڤيسينا عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي ، وأنس عبد السلام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

كانت فريدة خليل قد توجت بذهبية فردي السيدات صباح اليوم .

واختتمت مصر سلسلة كأس العالم 2025 برصيد 8 ميداليات بواقع 5 ذهبيات ، وفضية واحدة وبرونزيتين ، حيث سبق وأن توجت مصر بذهبية السيدات لفريدة خليل وبرونزية الرجال لمهند شعبان في القاهرة، وبذهبية الرجال لمعتز وائل وفضية السيدات لفريدة خليل في جولة المجر ، وبذهبية وبرونزية السيدات لفريدة خليل وملك إسماعيل على الترتيب بجولة بلغاريا، و بذهبيتين اليوم في نهائي كأس العالم لفريدة خليل ومعتز وائل.

ويعد نهائي سلسلة كأس العالم 2025 بالإسكندرية، هو أول نهائي كأس عالم في التاريخ يقام بلعبة الموانع الجديدة التي حلت محل الفروسية في منافسات الخماسي الحديث عقب انتهاء أولمبياد باريس 2024.

كانت مصر أول دولة تستضيف أول بطولة رسمية تضم لعبة الموانع على مستوى الكبار، عندما استضافت الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير الماضي.