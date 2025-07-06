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قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025 ارتفاعًا طفيفًا ومفاجئًا، خاصة بعد سلسلة التراجعات التي شهدتها الأسعار في الأيام الماضية. 

هذا الارتفاع المحدود جاء ليعزز حالة الترقب والحذر في السوق، وسط استمرار التقلبات الحادة التي تسيطر على أسعار الذهب اليوم محليًا وعالميًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وقفز سعر الجنيه الذهب بنحو 500 جنيه في 6 أيام بعد أن سجل 36640 جنيها، ارتفع ليسجل اليوم 36640 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 يقفز 5 جنيهات

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المصريين، ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بتعاملات مساء السبت.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء، ويعكس هذا التغير المحدود استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي تحكم السوق، في ظل ترقب المتعاملين لما ستسفر عنه جلسات التداول المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 6-7-2025 بمختلف الأعيرة

جاءت أسعار الذهب اليوم بمختلف الأعيرة على النحو التالي:

عيار 24: 5303 جنيهات للبيع، 5280 جنيهًا للشراء

عيار 22: 4861 جنيهًا للبيع، 4840 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3977 جنيهًا للبيع، 3960 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3093 جنيهًا للبيع، 3080 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2651 جنيهًا للبيع، 2640 جنيهًا للشراء

سعر الذهب اليوم للأونصة محليًا وعالميًا

سجل سعر الأونصة الذهبية محليًا نحو 164937 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء، أما على المستوى العالمي، فقد استقرت الأونصة عند مستويات قريبة من تعاملات أمس السبت، حيث سجلت حوالي 3337.56 دولار، وسط حالة من الترقب لقرارات اقتصادية أو تطورات عالمية قد تغير مسار الأسعار.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

تجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب اليوم المعلن لا يشمل قيمة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة المضافة، وهي عناصر تتفاوت من محل إلى آخر بحسب نوع المشغولات الذهبية وماركتها.

وتضيف المصنعية عادة إلى السعر المعلن ما بين 100 إلى 250 جنيهًا تقريبًا لكل جرام، وهو ما يرفع السعر النهائي.

توقعات سعر الذهب اليوم

أكد عدد من الخبراء أن موجة التذبذب في سعر الذهب اليوم ستستمر خلال الأيام المقبلة، متوقعين أن تشهد الأسعار تحركات قد تصل إلى 30 جنيهًا للجرام الواحد خلال الجلسة الواحدة، وذلك وفقًا لتطورات الأسواق المحلية والعالمية..

متى يكون الوقت المناسب للشراء؟

يشهد سعر الذهب اليوم تباينًا حادًا يجعل تحديد التوقيت الأمثل للشراء أمرًا بالغ الصعوبة، وينصح خبراء الاستثمار المشترين بالمتابعة الدقيقة للأسواق والتأني قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين المسيطرة على السوق.

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