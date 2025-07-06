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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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عيار 21 الآن.. أسعار الذهب تفاجئ الأسواق بارتفاع جديد

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب تفاجئ الأسواق بارتفاع طفيف
عيار 21 الآن.. أسعار الذهب تفاجئ الأسواق بارتفاع طفيف
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025 عودة إلى الارتفاع بشكل طفيف، بعد سلسلة من التراجعات خلال الأيام الماضية، مما أعاد الجدل مجددًا بين الراغبين في الاستثمار في المعدن النفيس والمستهلكين الباحثين عن أفضل توقيت للشراء. 

وارتفعت الأسعار في السوق بقيم متفاوتة للأعيرة المختلفة، وسط استمرار التقلبات الحادة التي تسيطر على سوق الذهب محليًا وعالميًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل عيار 21، وهو الأكثر رواجًا بين المصريين، ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد، ليصل إلى 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء، مقارنة بتعاملات مساء السبت.

 هذه الزيادة وإن كانت محدودة، إلا أنها جاءت لتؤكد استمرار حالة التذبذب في الأسعار، ما يعكس القلق الذي يخيم على السوق.

سعر الجنيه الذهب 

أما الجنيه الذهب فقد قفز بنحو 40 جنيهًا دفعة واحدة، ليبلغ 37120 جنيهًا للبيع و36960 جنيهًا للشراء، وسط حالة ترقب في السوق لما ستسفر عنه جلسات التداول المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 6/7/2025

سجل عيار 24 نحو 5303 جنيهات للبيع و5280 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 22 نحو 4861 جنيهًا للبيع و4840 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 18 3977 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، وجاء عيار 14 عند 3093 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء’، أما عيار 12، فقد بلغ 2651 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة محليًا وعالميًا

بلغ سعر الأونصة 164937 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء، وعالميًا، استقرت الأونصة عند مستويات قريبة من تعاملات أمس، حيث سجلت نحو 3337.56 دولار، وسط ترقب الأسواق العالمية لأي تطورات اقتصادية أو قرارات مالية قد تغير مسار الأسعار.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب المعلنة لا تشمل قيمة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة المضافة، والتي تختلف من محل إلى آخر حسب نوع المشغولات وماركتها.

 وتضيف المصنعية إلى السعر المعلن ما يتراوح بين 100 إلى 250 جنيهًا تقريبًا للجرام الواحد، ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين أعلى بنسب متفاوتة.

توقعات سعر الذهب 

ويتوقع خبراء السوق استمرار موجة التذبذب في سعر الذهب اليوم خلال الفترة المقبلة، مع تحركات قد تصل إلى 30 جنيهًا للجرام الواحد في الجلسة الواحدة، وفقًا لمجريات الأسواق المحلية والعالمية.

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