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بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
رنا عبد الرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن أسعار الذهب في مصر اليوم، الخميس ارتفاعًا كبيرًا هو الأعلى خلال الأسبوع الجاري، ما أثار حالة من الاهتمام الواسع في الأسواق، خاصة مع الزيادة المفاجئة في سعر الجنيه الذهب الذي قفز بنحو 320 جنيهًا دفعة واحدة. ووفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات، واصل المعدن الأصفر تحليقه ليسجل مستويات غير مسبوقة، مدعومًا بارتفاع الأسعار العالمية، وسط تراجع في أسعار الدولار بالبنوك.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – ليسجل نحو 4640 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5302 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 3977 جنيهًا.

 أما الجنيه الذهب فقد صعد ليسجل 37120 جنيهًا، وسط توقعات بمزيد من التحركات في الأسعار خلال الساعات المقبلة.

على الصعيد العالمي، سجّلت أوقية الذهب ارتفاعًا جديدًا بلغ 3338 دولارًا، مما يعكس استمرار التوترات الاقتصادية العالمية التي تدفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن، ما ينعكس بطبيعة الحال على السوق المحلي في مصر.

وفي ظل هذه الزيادة، تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بسبب قيمة المصنعية والدمغة، والتي تتراوح عادةً بين 30 و65 جنيهًا للجرام. 

لكن مع الارتفاع الحالي، يتم احتساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية بمتوسط زيادة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا للجرام، مايرفع السعر النهائي للمستهلك إلى ما يقارب 4740 إلى 4790 جنيهًا.

أما على صعيد أسعار الدولار، فقد شهد السوق استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم، بعد تراجع ملحوظ أمس في نحو 10 بنوك، تراوح بين 4 و14 قرشًا. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 49.31 جنيهًا للشراء و49.41 جنيهًا للبيع، وهي نفس الأسعارالمسجلة في البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة.

وفي باقي البنوك، تفاوتت الأسعار انخفاضًا، حيث بلغ سعر الدولار في بنك البركة 49.28 جنيهًا للشراء و49.38 جنيهًا للبيع، وسجل في بنك قناة السويس 49.41 للشراء و49.51 للبيع، بينما جاء في كريدي أجريكول 49.25 للشراء و49.35 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان 49.35 للشراء و49.45 للبيع. 

أما أعلى سعر شراء فقد سُجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ49.43 جنيهًا للشراء و49.53 جنيهًا للبيع.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

الذهب الدولار اوقية البنك المركزي مصر

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