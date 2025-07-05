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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 5-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر مقدارا طفيفا علي مستوي محلات الصاغة المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية في بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 5-7-2025.

سعر جرام الذهب اليوم

فقد جرام الذهب اليوم بقيمة 5 جنيهات علي مستوي الجمهورية .

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5280 جنيه للبيع و 5297 جنيه للشراء

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5620 جنيها للبيع و 5635 جنيها للشراء

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3960 جنيها للبيع و 3972 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3080 جنيها للبيع و 3090جنيها للشراء

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولارا للبيع و 3336 دولارا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.96 ألف جنيه للبيع و 37.08 ألف جنيه للشراء.

أسعار السبائك اليوم

وعلي صعيد متصل شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 5 يوليو 2025،، وسط توازن بين العرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.

أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة:

  • سبيكة 1 جرام: حوالي 5,691.43 جنيه
  • سبيكة 2.5 جرام: نحو 13,566.07  جنيه
  • سبيكة 10 جرامات: حوالي  55,954.29 جنيه
  • سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا  111,888.57 جنيه
  • سبيكه 25 جراما :حوالي 139,860.71 جنيه
  • سبيكة 50 جرامًا: حوالي 279,571.43 جنيه
  • سبيكة 100 جرام: نحو 558,942.86 جنيه
  • سبيكة 1 كيلوجرام: تقريبًا 5,557,428.57 جنيه

ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية،مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.

سعر الذهب في مصر مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعرجرام الذهب سعر الجنيه الذهب

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