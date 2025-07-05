سعر الذهب مساء اليوم 5-7-2025

تراجع سعر الذهب في مصر مقدارا طفيفا علي مستوي محلات الصاغة المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية في بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 5-7-2025.

سعر جرام الذهب اليوم

فقد جرام الذهب اليوم بقيمة 5 جنيهات علي مستوي الجمهورية .

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5280 جنيه للبيع و 5297 جنيه للشراء

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5620 جنيها للبيع و 5635 جنيها للشراء

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3960 جنيها للبيع و 3972 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3080 جنيها للبيع و 3090جنيها للشراء

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولارا للبيع و 3336 دولارا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.96 ألف جنيه للبيع و 37.08 ألف جنيه للشراء.

أسعار السبائك اليوم

وعلي صعيد متصل شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 5 يوليو 2025،، وسط توازن بين العرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.

أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة:

سبيكة 1 جرام: حوالي 5,691.43 جنيه

سبيكة 2.5 جرام: نحو 13,566.07 جنيه

سبيكة 10 جرامات: حوالي 55,954.29 جنيه

سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا 111,888.57 جنيه

سبيكه 25 جراما :حوالي 139,860.71 جنيه

سبيكة 50 جرامًا: حوالي 279,571.43 جنيه

سبيكة 100 جرام: نحو 558,942.86 جنيه

سبيكة 1 كيلوجرام: تقريبًا 5,557,428.57 جنيه

ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية،مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.