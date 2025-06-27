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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لماذا يظل الذهب خيارًا آمنًا رغم التقلبات؟

سبائك ذهب - أرشيفية
سبائك ذهب - أرشيفية
سامح الشريف

كل أسبوع، يظهر خبر جديد يغيّر مزاج السوق. تصريح من رئيس بنك مركزي، قفزة في أرقام التضخم، أو حتى حادثة سياسية في بلد بعيد… وكلها كافية لتقلب قرارات المستثمرين. في هذا السياق، يصبح السؤال منطقيًا: هل ما زال هناك أصل يمكن الاعتماد عليه؟ الذهب غالبًا ما يُطرح كإجابة، لكن لماذا؟

الذهب لا يعد... لكنه لا يخذلك

الذهب لا يَعِد بالعوائد الكبيرة. لا يقول لك: "استثمر فيّ وستربح." لكنه، وعلى مدى قرون، كان حاضرًا عندما فشلت الأنظمة. من الحروب إلى الأوبئة، ومن التضخم إلى الأزمات المالية، يظل الذهب واقفًا في الخلفية، لا يتحرك كثيرًا... حتى يتحرك العالم كله نحوه فجأة.

وربما لهذا بالذات، ما زال الناس ينظرون إليه كخيار آمن. حتى من لم يستثمر يومًا في حياته، يعرف أن الذهب مختلف. ليس مثل السهم الذي يمكن أن ينهار، ولا كالعقار الذي يحتاج وقتًا. هو شيء يمكن حمله، لمسه، والاطمئنان لوجوده.

ماذا تقول الأرقام اليوم؟

 إذا نظرنا إلى اسعار الذهب اليوم في الإمارات، نلاحظ تذبذبًا واضحًا بين الارتفاع والهدوء. الارتفاعات الأخيرة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت في ظل توترات سياسية، وحالة من الحذر من قرارات البنوك المركزية، خاصة الفيدرالي الأميركي.

الناس لم تعُد تشتري الذهب من باب الاستثمار فقط، بل من باب الحماية. وربما هذا هو جوهر المسألة: حين تخاف على قيمة مالك، تبحث عن شيء لا يعتمد على الثقة في جهة، بل على تاريخ طويل من الصلابة.

 

تحليل الذهب: هل هو استثمار فعلاً؟

عند الحديث عن تحليل الذهب، لا يمكننا تجاهل أن تحركاته لا تتبع نمطًا بسيطًا. أحيانًا يرتفع رغم استقرار الأسواق، وأحيانًا يتراجع في ظل الأزمات. ما يحركه ليس فقط البيانات الاقتصادية، بل شعور عام. إحساس بعدم اليقين، أو حتى خوف غير معلن.

ربما لهذا يصعب على بعض المستثمرين فهمه. لا يسير حسب قواعد السوق المعتادة. هو استثناء، أو كما قال أحد المحللين: "الذهب ليس للاستثمار، بل للاحتياط."

 

هل الأسعار الآن مناسبة للدخول؟

سؤال متكرر، ولا إجابة نهائية له. البعض يرى أن السعر الحالي مرتفع، لكن لو نظرنا إلى الوراء، سنجد أن هذا السعر كان يبدو مرتفعًا قبل عامين أيضًا... ومع ذلك، ارتفع أكثر. إذن، المسألة ليست فقط كم سعره اليوم، بل: ما الذي يدفعك لشرائه؟

إذا كنت تلاحق الربح السريع، فربما الذهب ليس هو الطريق. لكن إن كنت تبحث عن حفظ قيمة أموالك في ظل كل هذا الغموض، فربما لا يزال منطق الذهب قويًا، رغم أن الصورة ليست دائمًا واضحة بالكامل.

الذهب في ثقافتنا أكثر من معدن

دعنا نخرج قليلًا من الأرقام. الذهب، في ثقافتنا، ليس فقط أداة مالية. هو هدية، مهر، ذكرى، وضمان. له معنى نفسي عميق. وعندما يشعر الناس بالخطر أو الغموض، يعودون إليه كما يعود الشخص إلى مكان يعرفه منذ الطفولة.

هذه العلاقة العاطفية القديمة لا يمكن تجاهلها، حتى في عصر الأرقام والشاشات. وهذا ما يجعل الطلب عليه، خاصة في منطقتنا، لا ينقطع أبدًا.

 

هل هناك مخاطرة؟ بالتأكيد

لا شيء في السوق بدون مخاطرة. الذهب قد ينخفض، وقد يظل مستقرًا لفترة طويلة دون حركة. لكن الفكرة أنه لا ينهار بسهولة. تاريخه يمنحه حصانة معينة، تجعل التقلبات فيه أهدأ من غيره.

لكنه ليس عصا سحرية. من يشتريه دون فهم، أو يبالغ في الاعتماد عليه، قد يصطدم بالواقع. لا بد من موازنة، من فهم الغرض من شرائه.

 

من يشتري الذهب اليوم؟

المثير أن البنوك المركزية نفسها تعود لتكديس الذهب. في السنوات الأخيرة، اشترت كميات ضخمة. لماذا؟ لأنها، مثل الأفراد، بدأت تشعر أن الاعتماد الكامل على العملات لم يعد كافيًا. هذا وحده يرسل إشارة قوية عن مدى أهمية الذهب في الوقت الحالي.

 

خلاصة غير نهائية

هل الذهب الخيار الأمثل؟ ربما لا. لكنه يظل واحدًا من الخيارات القليلة التي لا تحتاج إلى تبرير. موجود منذ آلاف السنين، ويبدو أنه سيظل، حتى لو تغير كل شيء من حوله.

الأسواق تتقلب، والنصائح تتغير، لكن الذهب... يبقى هناك. لا يعدك بشيء، لكنه لا يخذلك كثيرًا. وربما، في زمن أصبحت فيه الوعود سهلة، هذا وحده كافٍ.

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