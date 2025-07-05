أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم السبت 5 يوليو 2025

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 5 يوليو 2025،، وسط توازن بين العرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.

أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة:

سبيكة 1 جرام: حوالي 5,691.43 جنيه

سبيكة 2.5 جرام: نحو 13,566.07 جنيه

سبيكة 10 جرامات: حوالي 55,954.29 جنيه

سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا 111,888.57 جنيه

سبيكه 25 جراما :حوالي 139,860.71 جنيه

سبيكة 50 جرامًا: حوالي 279,571.43 جنيه

سبيكة 100 جرام: نحو 558,942.86 جنيه

سبيكة 1 كيلوجرام: تقريبًا 5,557,428.57 جنيه

ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية،مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.