سعر رغيف الخبز على بطاقات التموين لشهر يوليو

تابع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمل منظومة الخبز البلدي المدعم، وبحث آليات تحسين كفاءة التشغيل وتذليل المعوقات أمام أصحاب المخابز لضمان تقديم الخبز للمواطنين بجودة مناسبة واستقرار في التوزيع مؤكدا استقرار سعر الرغيف عند مستوى 20 قرشا دون تغيير.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات عمل منظومة الخبز وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شعبة المخابز تمثل ركيزة أساسية في نجاح المنظومة، ومشدداً على أهمية تكامل الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأعلى كفاءة ممكنة.

وتثمن شعبة المخابز جهود وزارة التموين في دعم منظومة الخبز البلدي، مؤكدًا أن الشعبة تقف بكامل طاقتها خلف الدولة في توفير الخبز المدعم، باعتبارها خط الدفاع الأول في تحقيق الأمن الغذائي، ومشيدًا بالتوازن الذي تحققه الدولة بين استدامة الدعم وجودة المنتج بما يعكس الالتزام الحقيقي بخدمة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.