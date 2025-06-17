محافظ الغربية: لا تهاون في قوت المواطن.. وحملات رقابية مكثفة لضمان جودة الخبز

في استجابة سريعة للشكاوى الواردة من المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية، وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بشن حملة رقابية موسعة صباح اليوم الثلاثاء ، استهدفت عدداً من المخابز بقرى أبو الغر وشبرا ريس والطالبية التابعة لمركز كفر الزيات، وذلك في إطار توجيهاته المستمرة بالتعامل الحاسم مع أية مخالفات تمس حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية.

جهود محافظ الغربية

وقد أسفرت الحملة التي نُفذت بالتعاون بين مديرية التموين ومديرية الصحة، عن ضبط عدد من المخالفات التموينية والصحية التي تؤثر على جودة الخبز وسلامة الغذاء. حيث تم رصد مخبز بقرية أبو الغر ينتج خبزًا ناقص الوزن بمعدل 8 جرامات عن الوزن القانوني، كما تم ضبط مخبز آخر بقرية شبرا ريس ينتج خبزًا ناقص الوزن بمعدل 7 جرامات، إلى جانب مخالفة تتعلق بعدم نظافة أدوات العجين داخل أحد المخابز بنفس القرية، فضلًا عن ضبط مخبز بقرية الطالبية لعدم وجود لوحة تشغيل، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للضوابط التموينية.

ردع مخالفين

أما في ما يخص الاشتراطات الصحية، فقد تم تحرير 4 محاضر لمخابز ثبت وجود نقص في اشتراطات السلامة والنظافة بها، إلى جانب تحرير 3 محاضر أخرى لعدم حمل شهادات صحية ، ليبلغ بذلك إجمالي المحاضر التي تم تحريرها خلال الحملة 11 محضرًا متنوعًا بين مخالفات تموينية وصحية.

تنفيذ حملات رقابية

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مفاجئة على جميع المخابز بمراكز ومدن المحافظة، وذلك للتأكد من التزامها بمعايير الإنتاج وضمان جودة رغيف الخبز المدعم، مشددًا على أنه لا تهاون مطلقًا في أي مخالفة تمس حياة المواطن اليومية أو تضر بصحته. كما أشاد بتفاعل المواطنين مع أجهزة الدولة الرقابية، داعيًا الجميع إلى الاستمرار في الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال الوسائل الرسمية وصفحة المحافظة، مؤكدًا أن كافة الشكاوى يتم التعامل معها فورًا وبكل جدية.