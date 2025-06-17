قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ناقشنا مع صربيا زيادة التبادل التجاري والرحلات بين البلدين
الطاقة الذرية تثير القلق حول تأثيرات مباشرة لقاعة التخصيب في مفاعل نطنز
وزير الخارجية الإيراني يحذر من تسبب إسرائيل في حرب كبرى
رئيس الوزراء: قمنا بحزمة من الإصلاحات التشريعية لتيسير بيئة الأعمال
سعد سمير يوجه رسالة قاسية لـ تريزيجيه: مش مطلوب تظهر إنك نجم
في ذكرى وفاته.. مركز الأزهر يقدم تعريفًا بسيرة إمام الدعاة الشيخ الشعراوي
مصر أرض الفرص الواعدة.. مدبولي يوجه رسالة للمستثمرين
بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
مدبولي يؤكد اتفاق مصر وصربيا على إلغاء الرسوم الجمركية وتعزيز بيئة الأعمال
رابط التقدم بطلب مد الخدمة للمعلمين على موقع التربية والتعليم.. سجل الآن
الصحة والاستثمار تنظمان ورشة عمل لتأهيل الكوادر على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية
دعاء قضاء الحاجة الذى أوصى به الشيخ الشعراوي.. اغتنمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية: لا تهاون في قوت المواطن.. وحملات رقابية مكثفة لضمان جودة الخبز

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة سريعة للشكاوى الواردة من المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية، وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بشن حملة رقابية موسعة صباح اليوم الثلاثاء ، استهدفت عدداً من المخابز بقرى أبو الغر وشبرا ريس والطالبية التابعة لمركز كفر الزيات، وذلك في إطار توجيهاته المستمرة بالتعامل الحاسم مع أية مخالفات تمس حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية.

جهود محافظ الغربية 

وقد أسفرت الحملة التي نُفذت بالتعاون بين مديرية التموين ومديرية الصحة، عن ضبط عدد من المخالفات التموينية والصحية التي تؤثر على جودة الخبز وسلامة الغذاء. حيث تم رصد مخبز بقرية أبو الغر ينتج خبزًا ناقص الوزن بمعدل 8 جرامات عن الوزن القانوني، كما تم ضبط مخبز آخر بقرية شبرا ريس ينتج خبزًا ناقص الوزن بمعدل 7 جرامات، إلى جانب مخالفة تتعلق بعدم نظافة أدوات العجين داخل أحد المخابز بنفس القرية، فضلًا عن ضبط مخبز بقرية الطالبية لعدم وجود لوحة تشغيل، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للضوابط التموينية.

ردع مخالفين  

أما في ما يخص الاشتراطات الصحية، فقد تم تحرير 4 محاضر لمخابز ثبت وجود نقص في اشتراطات السلامة والنظافة بها، إلى جانب تحرير 3 محاضر أخرى لعدم حمل شهادات صحية ، ليبلغ بذلك إجمالي المحاضر التي تم تحريرها خلال الحملة 11 محضرًا متنوعًا بين مخالفات تموينية وصحية.

تنفيذ حملات رقابية

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مفاجئة على جميع المخابز بمراكز ومدن المحافظة، وذلك للتأكد من التزامها بمعايير الإنتاج وضمان جودة رغيف الخبز المدعم، مشددًا على أنه لا تهاون مطلقًا في أي مخالفة تمس حياة المواطن اليومية أو تضر بصحته. كما أشاد بتفاعل المواطنين مع أجهزة الدولة الرقابية، داعيًا الجميع إلى الاستمرار في الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال الوسائل الرسمية وصفحة المحافظة، مؤكدًا أن كافة الشكاوى يتم التعامل معها فورًا وبكل جدية.

محافظ الغربية دعم المشروعات وردع مخالفين افتتاح معرض حملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى .. قرار عاجل من التعليم الآن

مجلس النواب

خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مبادرة أسوان بلا إدمان

"أسوان بلا إدمان".. المبادرة تركز على 3 محاور أساسية تشمل مكافحة الإتجار وتوفير الخدمات العلاجية ورفع الوعي

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| هل احتكار السلع حرام.. هل تغيُّر السلوك بعد الحج علامة على قبول العبادة.. أشهر فتاوى الشيخ الشعراوي في ذكرى وفاته.. رأيه فى الغناء.. وتوبة المتكاسل عن أداء الصلاة

محافظ بنى سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد وبني سويف.. نسبة النجاح 74,5 %و75.13%

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي | شاهد حيل تخلّصك من التوتر في الثانوية العامة.. نصائح لتخلص الجسم من الرائحة الكريهة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إزالة شدة خشبية مخالفة بشنبارة الميمونة و19 حالة تعد بالشرقية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

في موسمه.. تعرف على فوائد التين الشوكي

التين الشوكى
التين الشوكى
التين الشوكى

عيوب خطيرة في أغلى سيارة لامبورجيني سعرها 250 ألف دولار

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد