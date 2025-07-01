سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 1 يوليو 2025 بعد الانخفاض

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر وفق آخر تحديث الثلاثاء 1 يوليو 2025 يحظى باهتمام واسع من جانب المواطنين، في ظل حالة من التذبذب تشهدها الأسواق خلال المدة الحالية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية، أمس، نحو 4610 جنيهات للبيع و4585 جنيها للشراء، وذلك وفقا لآخر تحديث في الصاغة.

سعر الذهب عيار 24

- 5268.5 جنيه للبيع.

- 5240 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 4829.5 جنيه للبيع.

- 4803.25 جنيه للشراء.

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سعر الذهب عيار 21

- 4610 جنيهات للبيع.

- 4585 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3951.5 جنيه للبيع.

- 3930 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- 3073.25 جنيه للبيع.

- 3056.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2634.25 جنيه للبيع.

- 2620 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- 1975.75 جنيه للبيع.

- 1965 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 3298.72 دولار للبيع.

- 3298.43 دولار للشراء.