نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف للانخفاض، تزامنًا مع تحركات محدودة في الأسواق العالمية وتراجع الأوقية عالميًا.

يأتي هذا وسط ترقب من المواطنين والمستثمرين، خاصة المقبلين على الزواج، لمعرفة ما إذا كان الوقت الحالي مناسبًا للشراء أو الادخار.

وسجل سعر الجنيه الذهب تراجعا بقيمة 1000 جنيه خلال 4 أيام ، ليسجل اليوم 36760 بعد 37760 جنهيا يوم الخميس الماضي.

سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية

سجلت محلات الصاغة في مصر اليوم أسعار الذهب التالية بدون احتساب المصنعية، وسط حالة من الهدوء النسبي في السوق المحلي:

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر البيع 5251 جنيهًا، وسعر الشراء 5223 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22: سجل سعر البيع 4814 جنيهًا، وسعر الشراء 4788 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: الأكثر تداولًا في مصر، سجل سعر البيع 4595 جنيهًا، وسعر الشراء 4570 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: سجل سعر البيع 3939 جنيهًا، وسعر الشراء 3917 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14: سجل سعر البيع 3063 جنيهًا، وسعر الشراء 3047 جنيهًا

سعر الذهب عيار 12: سجل سعر البيع 2626 جنيهًا، وسعر الشراء 2611 جنيهًا

سعر الأونصة: سجلت 163338 جنيهًا للبيع، و162449 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب: سجل 36760 جنيهًا للبيع، و36560 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة بالدولار: بلغت 3287.96 دولارًا.

أسباب تراجع أسعار الذهب اليوم

الانخفاض في أسعار الذهب إلى عدة عوامل مؤثرة على الصعيدين المحلي والعالمي، من أبرزها:

انخفاض في سعر الأوقية عالميًا مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وخاصة بعد تراجع التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

تحسن طفيف في مؤشرات الاقتصاد العالمي، وعودة الزخم التدريجي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، ما قلل من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وفرة نسبية في المعروض المحلي من المعدن الأصفر، وسط استقرار في الطلب بعد موسم الأعياد والمناسبات.

أسعار الذهب بالمصنعية عيار 21

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر، ومن منطقة لأخرى داخل مصر، وفقًا لنوعية المشغولات الذهبية وحجمها.

وتتراوح المصنعية اليوم بين 150 و250 جنيه للجرام الواحد، ما يعني أن السعر النهائي للشراء يختلف وفقًا للمكان والمصنعيات المضافة.

هل الوقت مناسب للشراء؟

يبقى السؤال الأبرز: هل الآن هو الوقت المثالي لشراء الذهب؟ ، يرى الخبراء أن استقرار الأسعار وتراجعها الطفيف يمثل فرصة جيدة للمقبلين على الزواج أو الراغبين في الاستثمار طويل الأجل، خاصة في حال استمرار استقرار الأسعار عالميًا خلال الفترة المقبلة.

كيفية التمييز بين الذهب الأصلي والمغشوش

ينصح الخبراء بعدة طرق سهلة للتأكد من جودة الذهب عند الشراء، منها:

اختبار المغناطيس: الذهب الأصلي لا ينجذب إلى المغناطيس.

اختبار الخل: وضع قطرة من الخل على قطعة الذهب، فإن تغير لونها فهي ليست أصلية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في الأيام المقبلة

من المنتظر أن تتأثر أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بعدة عوامل رئيسية: