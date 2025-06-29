مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب

تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في حادث انهيار منجم لتعدين الذهب بشرق السودان والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.



وتؤكد مصر على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في مواجهة هذا الظرف الأليم، وتتقدم بصادق المواساة إلى حكومة وشعب السودان وإلى أسر الضحايا وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

انهار جزئيًا منجم للذهب في شرق السودان، مما أسفر عن مقتل 11 عاملًا، بحسب ما أفادت به الشركة الحكومية المشرفة على المشروع يوم الأحد.

وذكرت شركة الموارد المعدنية السودانية في بيان لها أن الحادث وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في منجم "كرش الفيل" الواقع في بلدة هويد الصحراوية بولاية نهر النيل الشرقية. وأضاف البيان أن سبعة عمال آخرين أُصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الشركة أنها أوقفت أعمال التنقيب فور وقوع الحادث، مجددة تحذيرها للعاملين غير النظاميين من مغبة الاستمرار في العمل بالموقع لما يشكله من مخاطر جسيمة.

يُشار إلى أن السودان يُعد من كبار منتجي الذهب في المنطقة، إلا أن حوادث انهيار المناجم تتكرر بسبب ضعف معايير السلامة في مواقع التعدين.