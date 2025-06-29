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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فريدة خليل تتوج بذهبية العالم للخماسي الحديث للناشئين وملك إسماعيل تحرز البرونزية

بطولة العالم للخماسي
بطولة العالم للخماسي
حسام الحارتي

سيطرت مصر على منصة تتويج فردي السيدات ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث (-٢١ سنة) المقامة خلال الفترة من 25 حتى 29 يونيو بالمجر بمشاركة نحو 200 لاعب يمثلون 33 دولة.

فازت فريدة خليل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية محققة 1462 نقطة فيما احرزت ملك اسماعيل الميدالية البرونزية محققة 1434 نقطة، وجاءت جنة الجندي في المركز ال 13 محققة 1349 نقطة.

ويقام بعد قليل نهائي فردي الرجال بمشاركة ثلاثة لاعبين مصريين وهم: معتز وائل ومحمد حسن ومصطفى ابو عامر.

وتضم بعثة منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين بالمجر 14 لاعباً بواقع 8 لاعبين و 6 لاعبات.
واللاعبون هم:  معتز وائل - ⁠مازن شعبان- ⁠مصطفي ابو عامر- ⁠محمد حاتم - ⁠عمر احمد حسين- ⁠احمد اسامه عبد الحميد- ⁠سيف وائل - ⁠سيف البنداري

واللاعبات هن: فريده ابو هاشم خليل- ⁠ملك اسماعيل- ⁠زينه عامر- ⁠جنا عطيه- ⁠جنه وليد- ⁠عاليه عنايت.
ويقود المنتخب فنيا ياسر

حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير  الفني، وايهاب سيد المدير  الفني، ومحمد ابو هاشم المدير الفني، ومحمد اشرف المدير  الفني⁠ للسلاح، واحمد يحي المدير  الفني للموانع، ويوسف حسن علاج طبيعي، ويرأس البعثة في المجر دكتور شادي عبد العزيز امين صندوق الاتحاد.

ويرافق البعثة كابتن اسماعيل موسي رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث، والدكتورة امل  عبدالله سكرتير عام اتحاد شمال أفريقيا ، ومصطفي بغدادي المدير الإداري لاتحاد شمال أفريقيا

مصر بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث المجر جنة الجندي اتحاد شمال افريقيا

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