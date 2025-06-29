مصر تحصد ذهبية الفرق للسيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

حققت بعثة مصر للخماسي الحديث إنجازًا جديدًا على الساحة الدولية، بعدما تُوج منتخب السيدات بذهبية الفرق في بطولة العالم للناشئين تحت 21 عامًا، المقامة في العاصمة المجرية بودابست، بمشاركة 33 دولة ونحو 200 لاعب ولاعبة.

وجاء التتويج المصري بعد الأداء القوي الذي قدمته كل من فريدة خليل، الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات، وزميلتها ملك إسماعيل التي حصدت البرونزية، إضافة إلى جنة الجندي التي أنهت المنافسات في المركز الثالث عشر.

هذا التفوق الجماعي منح منتخب مصر أفضلية النقاط بين جميع المنتخبات المشاركة، ليظفر بذهبية الفرق عن جدارة.

وتألقت فريدة خليل في منافسات الفردي، محققة 1462 نقطة، فيما جمعت ملك إسماعيل 1434 نقطة لتنال الميدالية البرونزية، بينما جاءت جنة الجندي في المركز 13 برصيد 1349 نقطة.

وينتظر المنتخب المصري مساء اليوم خوض نهائي فردي الرجال بمشاركة الثلاثي: معتز وائل، محمد حسن، ومصطفى أبو عامر، وسط تطلعات كبيرة بحصد مزيد من الميداليات في ختام المنافسات.