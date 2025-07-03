سعر الذهب مساء اليوم 3-7-2025

ارتفع سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 3-7-2025 داخل محلات الصاغة المصرية المختلفة.

سعر الذهب اليوم في الصاغة اليوم

وبلغ متوسط ارتفاع سعر جرام الذهب نحو 35 جنيها في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 5280 جنيها للبيع و5302 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4620 جنيها للبيع و 4640 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3960 جنيه للبيع و 3977 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3080 جنيها للبيع و 3093 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ أوقية الذهب نحو 3333 دولارا للبيع و 3334 دولارا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب 36.96 ألف جنيه للبيع و 37.12 ألف جنيه للشراء.

استقرار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، الثالث من يوليو ، مع إعلان أمريكا التوصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام، وقبيل صدور تقرير الوظائف الشهري قي أمريكا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بشكل طفيف 0.1% إلى 3364.4 دولار للأونصة.

استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 3 يوليو 2025.. وعيار 24 يسجل 5343 جنيها .

استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيواستمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيو.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية أقل مما تعهدت به بنسبة 20% على سلع مختلفة من فيتنام، وهي عاشر أكبر شريك تجاري لأمريكا.

في الوقت نفسه، سعى المفاوضون الأمريكيون والهنود إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لخفض التعرفات الجمركية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو تموز، فيما لا تزال الخلافات حول منتجات الألبان والصادرات الزراعية الأمريكية دون حل، حسبما أفادت مصادر مطلعة على المحادثات.

ولم يظهر ترامب مؤشرات على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات على الرغم من تعثر المناقشات مع اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر، لكنه عبر عن تفاؤله بشأن الاتفاق مع الهند.

وجاء في تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أن عدد وظائف القطاع الخاص في أميركا هبط 33 ألف وظيفة في يونيو، مسجلا أول انخفاض في أكثر من عامين إذ أعاقت حالة عدم اليقين الاقتصادي التوظيف.

توقعات الذهب

هذا ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي ويصدر اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يُظهر زيادتها 110 آلاف وظيفة في يونيو بانخفاض من 139 ألفاً في مايو ، وفقا لاستطلاع أجرته.

وتتوقع السوق حالياً خفض معدل الفائدة الأمريكية 66 نقطة أساس هذا العام بين سبتمبر وديسمبر .