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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 4-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة 4-7-2025؛ على مختلف الاعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية بمقدار 5 جنيهات منذ أمس.

وفقد جرام الذهب قدرا يسيرا من قيمته في نهاية تعاملات آخر ايام الاسبوع  داخل محلات المجوهرات والمشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم 

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5285 جنيها للبيع و5308 جنيهات للشراء.

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4625 جنيها للبيع و4645 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 الأوسط من بين الأعيرة الذهبية نحو 3964 جنيها للبيع و3981 جنيها للشراء. 

بلغ سعر عيار 14 الأدنى قيمة نحو 3083 جنيها للبيع و3096 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3332 دولارا للبيع و3333 دولارا للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه للبيع و37.16 ألف جنيه.

سعر الذهب في البورصات العالمية

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من المكاسب، إذ يسود الحذر الأسواق قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكية الرئيسية، بحثًا عن مؤشرات على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي استقرار خلال تداولات اليوم حول المستوى 3350 دولارا للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 3342 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3356 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

الذهب يشهد حاليًا استقرارا ضمن نطاق يتراوح بين 3,320 و3,360 دولارا للأونصة، حيث يتبنى السوق نهج الانتظار والترقب بدلًا من اتخاذ مراكز كبيرة قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات.

يذكر أن بيانات مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكية قد أظهرت انخفاضًا في عدد الوظائف بمقدار 33 ألف وظيفة في يونيو، وهو أول انخفاض للمؤشر منذ أكثر من عامين، حيث تسببت حالة عدم اليقين الاقتصادي في تقليل الشركات لعمليات التوظيف، لكن انخفاض معدلات تسريح العمال استمر في دعم سوق العمل.

واليوم نشهد تأثيرا كبيرا على سعر الذهب إذا جاءت قراءة تقرير الوظائف أعلى أو أقل بشكل كبير عن التوقعات، لأن قراءة هذا المؤشر تدخل في تقييم البنك الاحتياطي الفيدرالي لوضع الاقتصاد الأمريكي وبالتالي تدخل في قرار أسعار الفائدة.

الحديث والموقف الأخير لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تم وصفه بالموقف الحذر، حيث ترى الأسواق أن باول كان متساهلا بعض الشيء لأنه لم يستبعد احتمالات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

الأسواق سعرت بشكل كبير وجود خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر، إلا أن قراءات التضخم الضعيفة الأخيرة ومؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي زادت من التوقعات بإمكانية التخفيف المبكر والعميق للسياسة النقدية.

يذكر أن خفض أسعار الفائدة يدعم ارتفاع أسعار الذهب لأنه يقلل من عوائد السندات الحكومية الأمريكية وبالتالي يتراجع الطلب عليها وعلى الدولار، لتنتقل الأموال إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن التقليدي.

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