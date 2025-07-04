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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع هدوء نسبي في الأسواق العالمية وترقب المستثمرين لقرارات اقتصادية مرتقبة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5309 جنيهات للبيع و5286 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي – 4645 جنيهًا للبيع و4625 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

أما الذهب عيار 18 فقد سجل 3981 جنيهًا للبيع و3964 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3097 جنيهًا للبيع و3083 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

الذهب

وسجل عيار 12 الأقل تداولًا 2654 جنيهًا للبيع و2643 جنيهًا للشراء. وعلى مستوى السبائك، بلغ سعر الجنيه الذهب 37160 جنيهًا للبيع و37000 جنيه للشراء، بينما سجلت الأونصة في السوق المحلي 165115 جنيهًا للبيع و164404 جنيهًا للشراء.

عالميًا، استقرت الأونصة عند 3335.22 دولار، وهو ما يعكس استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد التوقعات بشأن تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية.

ويُعزى هذا الاستقرار في السوق المحلي إلى توازن نسبي بين العرض والطلب، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 أبريل 2025

الذهب

سعر الذهب عيار 24 بلغ 5309 جنيهات للبيع و5286 جنيهًا للشراء.

عيار 21 – الأكثر تداولًا – سجل 4645 جنيهًا للبيع و4625 جنيهًا للشراء.

الذهب عيار 18 سجل 3981 جنيهًا للبيع و3964 جنيهًا للشراء.

عيار 14 بلغ 3097 جنيهًا للبيع و3083 جنيهًا للشراء.

عيار 12 الأقل تداولًا سجل 2654 جنيهًا للبيع و2643 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب سجل 37160 جنيهًا للبيع و37000 جنيهًا للشراء.

الأونصة في السوق المحلي بلغت 165115 جنيهًا للبيع و164404 جنيهًا للشراء.

الأونصة عالميًا استقرت عند 3335.22 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 أبريل 2025

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