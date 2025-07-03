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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

880 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالنصف الأول من 2025

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة ببيانات أمريكية أظهرت استمرار قوة سوق العمل، ما يعزز احتمالات الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4640 جنيهًا.

 في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 30 دولارًا، لتسجل نحو 3328 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5303 جنيهات، وعيار 18 بلغ 3977 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3094 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37120 جنيهًا.


وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4640 جنيهًا

واختتم التعاملات عند مستوى 4675 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو  25 دولارًا

و افتتحت التعاملات عند مستوى 3338 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا.


أوضح، إمبابي، تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، حيث يواجه سوق الذهب صعوبة، في ظل استمرار قوة سوق العمل الأمريكي، عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، والتي عززت من الرهانات على استمرار سياسة  التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية (NFP) ارتفعت بـ147 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 110 آلاف وظيفة، مع تعديل بيانات مايو بالزيادة إلى 144 ألفًا.


كما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.3%. وفي المقابل، تباطأ معدل نمو الأجور السنوي إلى 3.7% مقارنة بـ3.8% في مايو، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين البالغة 3.9%.


وفيما يخص إعانات البطالة، بلغت المطالبات الأولية 233 ألف طلب، وهو أقل من التوقعات البالغة 240 ألفًا. 

كما سجل المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع 241,500 طلب، في حين بقيت المطالبات المستمرة عند 1.964 مليون شخص، أعلى من المتوقع.


أضاف إمبابي، أن هذه البيانات تشير إلى تباطؤ معتدل في سوق العمل الأمريكي، مع بقاء التوظيف عند مستويات إيجابية وتراجع طفيف في نمو الأجور، وهو ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من المرونة في قراراته المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل تراجع ضغوط التضخم، وهو ما انعكس مباشرة على الذهب الذي يُعد حساسًا تجاه أسعار الفائدة والدولار.


ارتفاعات قياسية في النصف الأول من 2025 


أشار، إمبابي، إلى ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 23.5 % تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2025، في حين سجلت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعاً سنوياً  يتجاوز 27% بدعم من الطلب على الملاذ الآمن مع تزايد التوترات التجارية والجيوسياسية.

أضاف، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 880 جنيهًا خلال تعاملات النصف الأول من العام

و افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات في بداية يناير عند مستوى 3740 جنيهًا، ولامس مستوى 5000 جنيه، في يونيو 

 واختتم تعاملات العام عند مستوى 4620 جنيهًا مع نهاية يونيو، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 684 دولارًا خلال تعاملات العام

و افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، ولامست مستوى 3500 دولار كأعلى مستوى تاريخي لها في 22 أبريل الماضي

واختتمت تعاملات النصف الاول من العام عند مستوى 3308 دولارات.

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