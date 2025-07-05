200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

شهد سعر الذهب اليوم السبت 5 يوليو 2025 في محال الصاغة تراجعًا جديدًا، وسط استمرار حالة التقلبات التي تسيطر على سوق الذهب محليًا وعالميًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 200 جنيه دفعة واحدة، ليواصل بذلك خسائره التي بدأها خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 5-7-2025

بحسب آخر التحديثات الصادرة عن شعبة الذهب، بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36880 جنيهًا للبيع مقارنة بـ 37080 جنيهًا قبل الانخفاض، ليسجل بذلك انخفاضًا جديدًا بقيمة 200 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 يوليو 2025

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب في السوق اليوم:

عيار 24: سجل 5280 جنيهًا للبيع و5265 جنيهًا للشراء

عيار 22: سجل 4840 جنيهًا للبيع و4825 جنيهًا للشراء

عيار 21 (الأكثر تداولًا): سجل 4620 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء

عيار 18: سجل 3960 جنيهًا للبيع و3945 جنيهًا للشراء

عيار 14: سجل 3080 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء

عيار 12: سجل 2640 جنيهًا للبيع و2630 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: سجل 36880 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء

تقلبات مستمرة في السوق المحلي

يرجع هذا التراجع الجديد في أسعار الذهب في مصر إلى عدة عوامل مؤثرة، في مقدمتها التغيرات العالمية في أسعار الذهب مع استمرار حالة التذبذب في الأسواق المالية الدولية.

كما تواصل العوامل المحلية مثل العرض والطلب والمضاربات التأثير بشكل مباشر على تحركات المعدن النفيس في السوق.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، استقر سعر أوقية الذهب عند مستويات قريبة من جلسة الأمس، حيث سجلت نحو 3330 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي وبيانات البنوك المركزية الكبرى، ما يزيد من حساسية الأسواق ويعمق حالة عدم اليقين.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب المعلنة لا تشمل المصنعية والدمغة والضريبة، والتي تختلف من محل إلى آخر حسب نوع المشغولات وماركتها.

ويُضاف إلى سعر الجرام ما يتراوح بين 100 إلى 250 جنيهًا تقريبًا كمصنعية عند الشراء.

توقعات سعر الذهب

ويتوقع خبراء سوق الذهب استمرار موجة التذبذب في أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الأيام المقبلة، مع احتمالات بتحركات تتراوح بين 15 و30 جنيهًا للجرام الواحد في الجلسة الواحدة، بحسب تطورات الأسواق.