قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 20 متظاهرا مؤيدا لفلسطين في لندن
حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26.. إزالة 17 حالة مخالفة بإسنا في الأقصر
أوكرانيا تضرب قاعدة جوية روسية جديدة
انطلاق حملة لرفع وعى السائقين بخطورة الإدمان | فيديو
مؤسسة زاهي حواس للتراث تطلق أولى دوراتها التدريبية في الآثار الإسلامية
اتحاد الكرة يجري قرعة القسم الثاني "ب".. وهذه مواجهات الجولة الأولى
إصابة 14شخصا إثر انقلاب ميكروباص في أرض زراعية بالدقهلية
كشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة بزفتي والنيابة تحجز المتهمين
مصر تكثّف اتصالاتها الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران وتثبيت التهدئة في غزة
مدحت العدل ردا على راغب علامة: ننتظر عملك ونتمنى يحقق ربع نجاح الحلم العربي
متزوج حديثا .. آخر ما كتبه سائق الميكروباص ضحية الطريق الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت
200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم السبت 5 يوليو 2025 في محال الصاغة تراجعًا جديدًا، وسط استمرار حالة التقلبات التي تسيطر على سوق الذهب محليًا وعالميًا. 

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 200 جنيه دفعة واحدة، ليواصل بذلك خسائره التي بدأها خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 5-7-2025

بحسب آخر التحديثات الصادرة عن شعبة الذهب، بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36880 جنيهًا للبيع مقارنة بـ 37080 جنيهًا قبل الانخفاض، ليسجل بذلك انخفاضًا جديدًا بقيمة 200 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 يوليو 2025

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب في السوق اليوم:

عيار 24: سجل 5280 جنيهًا للبيع و5265 جنيهًا للشراء

عيار 22: سجل 4840 جنيهًا للبيع و4825 جنيهًا للشراء

عيار 21 (الأكثر تداولًا): سجل 4620 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء

عيار 18: سجل 3960 جنيهًا للبيع و3945 جنيهًا للشراء

عيار 14: سجل 3080 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء

عيار 12: سجل 2640 جنيهًا للبيع و2630 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: سجل 36880 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء

تقلبات مستمرة في السوق المحلي

يرجع هذا التراجع الجديد في أسعار الذهب في مصر إلى عدة عوامل مؤثرة، في مقدمتها التغيرات العالمية في أسعار الذهب مع استمرار حالة التذبذب في الأسواق المالية الدولية.

كما تواصل العوامل المحلية مثل العرض والطلب والمضاربات التأثير بشكل مباشر على تحركات المعدن النفيس في السوق.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، استقر سعر أوقية الذهب عند مستويات قريبة من جلسة الأمس، حيث سجلت نحو 3330 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي وبيانات البنوك المركزية الكبرى، ما يزيد من حساسية الأسواق ويعمق حالة عدم اليقين.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب المعلنة لا تشمل المصنعية والدمغة والضريبة، والتي تختلف من محل إلى آخر حسب نوع المشغولات وماركتها. 

ويُضاف إلى سعر الجرام ما يتراوح بين 100 إلى 250 جنيهًا تقريبًا كمصنعية عند الشراء.

توقعات سعر الذهب 

ويتوقع خبراء سوق الذهب استمرار موجة التذبذب في أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الأيام المقبلة، مع احتمالات بتحركات تتراوح بين 15 و30 جنيهًا للجرام الواحد في الجلسة الواحدة، بحسب تطورات الأسواق.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم السبت سعر الذهب اليوم السبت 5 يوليو 2025 سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 5 7 2025 أسعار الذهب في مصر اليوم السبت سعر الذهب أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

أسامة عبد العليم ضحية الطريق الإقليمي

حضر فرح ابن عمه ليودع الجميع.. أسامة ضحية الطريق الإقليمي ترك طفلين وزوجة

رفع طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على البرنامج الإلكتروني الجديد للهيئة الوطنية

تسجيل طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على البرنامج الإلكتروني الجديد للهيئة الوطنية

تشييع جثمان ضحية الطريق الإقليمي

وسط صراخ وبكاء..أهالي المنوفية يشيعون جثمان أسامة ضحية الطريق الإقليمي

بالصور

متزوج حديثا .. آخر ما كتبه سائق الميكروباص ضحية الطريق الإقليمي

ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي

الشرطة تتدخل في جنازة ديوجو جوتا بعد تدافع الجماهير حول قبره

جنازة ديوجو جوتا
جنازة ديوجو جوتا
جنازة ديوجو جوتا

شيريهان تتصدر التريند بسبب أحدث ظهور لها.. صور

شيريهان
شيريهان
شيريهان

تراجع معدلات الولادة الطبيعية .. طبيب يكشف التفاصيل بالأرقام

الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد