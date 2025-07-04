بعد ارتفاعه الأخير.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ، لتُحافظ على نفس المعدلات التي سجلتها عقب الارتفاع الأخير في جرام الذهب عيار 21 بقيمة 40 جنيهًا.

ويأتي هذا الثبات، في ظل استقرار سعر أوقية الذهب عالميًا عند 3338 دولارًا.

ويُتابع الكثيرون يوميًا حركة أسعار الذهب؛ لما لها من تأثير مباشر على السوق المحلي والاستثمار الشخصي، خاصةً في ظل التقلّبات العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

فيما يلي تفصيل أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم، وفقًا لآخر تحديثات محال الصاغة:

سعر الذهب عيار 24:

بلغ 5302 جنيه للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا):

سجّل 4640 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18:

سجّل 3977 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بلغ 37120 جنيهًا، ويعتمد سعر الجنيه الذهب على مضاعفة سعر الجرام عيار 21 في 8 جرامات دون احتساب المصنعية.

أسعار أوقية الذهب عالميًا

بلغت سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم 3338 دولارًا، وهي نفس القيمة المسجلة في آخر جلسة تداول، مما يعكس ثباتًا في السوق العالمية.

أسعار الذهب اليوم على هيئة سبائك

تهتم فئة كبيرة من المستثمرين بمتابعة أسعار الذهب في شكل سبائك مختلفة الأوزان، والتي جاءت وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات كالتالي:

سبيكة 1 جرام: 5473 جنيهًا

سبيكة 2.5 جرام: 13495 جنيهًا

سبيكة 5 جرامات: 26866 جنيهًا

سبيكة 10 جرامات: 53712 جنيهًا

سبيكة 31 جرامًا: 166919 جنيهًا

سبيكة 50 جرامًا: 268660 جنيهًا

سبيكة 100 جرام: 537120 جنيهًا

متوسط مصنعية ودمغة سبائك الذهب

تُعد مصنعية ودمغة السبائك أحد العوامل المهمة في تحديد الكُلفة النهائية عند الشراء، وقد جاءت كما يلي:

سبيكة 1 جرام: من 75 إلى 85 جنيهًا

سبيكة 2.5 جرام: 66 جنيهًا

سبيكة 5 جرامات: 60 جنيهًا

سبيكة 10 جرامات: 60 جنيهًا

سبيكة 20 جرامًا: 56 جنيهًا

وتُعد متابعة أسعار الذهب يوميًا ضرورية؛ لمن يخطط للاستثمار، أو الإقبال على الشراء بغرض الادخار أو المناسبات، كما تعكس حالة السوق المحلي والعالمي من حيث الطلب والعرض.

ويوصي الخبراء دائمًا بشراء الذهب في فترات الاستقرار؛ لضمان أفضل قيمة.