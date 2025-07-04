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انخفاض أسعار الذهب اليوم عيار 21.. ماذا حدث في تعاملات الجمعة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم عيار 21.. ماذا حدث في تعاملات الجمعة؟

انخفاض أسعار الذهب اليوم عيار 21.. ماذا حدث في تعاملات الجمعة؟
انخفاض أسعار الذهب اليوم عيار 21.. ماذا حدث في تعاملات الجمعة؟
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 تراجعًا ملحوظًا في التعاملات اليومية، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين بقيمة 25 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة، ليسجل نحو 4635 جنيهًا للبيع مقابل 4660 جنيهًا في آخر تداولات الأمس.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 200 جنيه دفعة واحدة، ليسجل نحو 37080 جنيهًا للبيع مقارنة بـ 37280 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

جاء هذا التراجع في أسعار الذهب على خلفية حالة التقلبات التي يشهدها سوق الذهب العالمي، بالتزامن مع التطورات المتسارعة في البورصة العالمية، إلى جانب تأثير عوامل العرض والطلب في السوق المحلي. 

ويعتبر الذهب تقليديًا وسيلة آمنة للتحوط ضد التضخم وحالات عدم اليقين الاقتصادي، إلا أن تحركاته الأخيرة تعكس حساسية الأسعار للتغييرات الدولية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ووفقًا لآخر التحديثات المعلنة من شعبة الذهب، سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 على النحو التالي:

عيار 24: سجل 5297.25 جنيه للبيع و5280 جنيهًا للشراء

عيار 22: سجل 4855.75 جنيه للبيع و4840 جنيهًا للشراء

عيار 21: سجل 4635 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء

عيار 18: سجل 3972.75 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء

عيار 14: سجل 3090 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء

عيار 12: سجل 2648.5 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: سجل 37080 جنيهًا للبيع و36960 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 نحو 3331.85 دولارًا للبيع و3331.56 دولارًا للشراء، بما يعكس استمرار التقلبات في سعر المعدن الأصفر عالميًا نتيجة تغيرات أسواق المال والاقتصاد الدولي.

ويتوقع الخبراء استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية هامة وإعلانات البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

 وقد تتراوح تحركات سعر الذهب محليًا ما بين صعود وهبوط في حدود 15 إلى 30 جنيهًا في الجرام الواحد خلال الجلسة الواحدة، وفقًا لمستجدات السوق.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المذكورة لا تشمل المصنعية والضريبة والدمغة، والتي تختلف من محل صاغة إلى آخر، كما تعتمد على نوع المشغولات الذهبية والماركة، حخيث يضاف نحو 100-250 جنيها على كل جرام.

تضاف هذه الرسوم عند الشراء، ما يؤدي إلى زيادة السعر النهائي للذهب على المستهلك.

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