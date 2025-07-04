تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسواق المحلية وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر مؤخرا بالتوازي مع القفزات العالمية في سعر الأونصة.

انخفاض أسعار الذهب

رصدت محلات الصاغة حالة من النشاط النسبي بعد التراجع المفاجئ في الأسعار حيث ساهم الانخفاض في تحفيز حركة الشراء خاصة بين المقبلين على الزواج والمدخرين الذين يعتبرون الذهب وسيلة آمنة للتحوط من التضخم وحماية قيمة الأموال في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

ويحتفظ الذهب بمكانته كأداة ادخارية واستثمارية مفضلة لدى العديد من المصريين الذين يرون فيه ملاذا آمنا في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي أسعار الذهب المسجلة اليوم في السوق المحلية

عيار 24 سجل 5303 جنيه للبيع و5280 جنيه للشراء

عيار 22 سجل 4861 جنيه للبيع و4840 جنيه للشراء

عيار 21 سجل 4640 جنيه للبيع و4620 جنيه للشراء

عيار 18 سجل 3977 جنيه للبيع و3960 جنيه للشراء

عيار 14 سجل 3093 جنيه للبيع و3080 جنيه للشراء

عيار 12 سجل 2651 جنيه للبيع و2640 جنيه للشراء

سعر الأونصة سجل 164937 جنيه للبيع و164226 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب سجل 37120 جنيه للبيع و36960 جنيه للشراء

سعر الأونصة بالدولار سجل 3339.50 دولار

الجنيه الذهب يحتفظ بجاذبيته

ورغم حالة التذبذب في الأسعار يواصل الجنيه الذهب الحفاظ على مكانته كخيار مفضل للادخار بفضل انخفاض مصنعيته مقارنة بالمشغولات الذهبية وسهولة تداوله ما يجعله الخيار الأول للمستثمرين الصغار والمتوسطين الباحثين عن أدوات استثمار آمنة

تنوع الأعيرة يلبي احتياجات السوق

تتمتع السوق المصرية بتنوع كبير في أعيرة الذهب لتلبية الأذواق المختلفة ومن أبرزها

عيار 24 يتميز بنقاء 99.99 ويستخدم في السبائك والاستثمار

عيار 21 هو الأكثر انتشارا ويستخدم في الجنيهات والمشغولات التقليدية

عيار 18 يناسب التصميمات الحديثة ويعد خيارا اقتصاديا للشراء

لماذا تراجعت الأسعار محليا رغم الارتفاع العالمي

يعود التراجع في أسعار الذهب المحلية رغم الارتفاع العالمي إلى عدة عوامل منها

انخفاض الأونصة عالميا بشكل مؤقت خلال ساعات التداول قبل عودتها للصعود

تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

زيادة المعروض المحلي من الذهب مع تراجع مؤقت في الطلب

الأوضاع السياسية والاقتصادية إقليميا وعالميا

سياسات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة