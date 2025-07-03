توك شو| استقرار الذهب والعملات ..وارتفاع في درجات الحرارة..وتصعيد في غزة

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية، والتي جاءت على النحو التالي:

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر يوم الخميس الدولار يواصل انخفاضه .. أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأربعاء مش مصدق اللي عمله..إعلامي يشيد بـ مستوى الهلال السعودي أمام مانشستر

سجل الدولار الأمريكي

49.40 جنيهاً للبيع، وبلغ نحو 49.27 جنيهاً للشراء.

سجل اليورو 58.14 جنيهاً للبيع، وبلغ نحو 57.98 جنيهاً للشراء.

سجل الجنيه الإسترليني

67.71 جنيهاً للبيع، وبلغ نحو 67.51 جنيهاً للشراء.

سجل الريال السعودي

13.17 جنيهاً للبيع، وبلغ نحو 13.13 جنيهاً للشراء.

«صباح البلد» يرصد أسعار الذهب اليوم الخميس 3 يوليو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد” صباح اليوم، الخميس 3 يوليو 2025، أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة.

تفاصيل الأسعار حسب العيارات

وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 18: 3985 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 4650 جنيهًا للجرام.

«صباح البلد» يرصد حالة الطقس المتوقعة الخميس 3 يوليو 2025| فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس اليوم الخميس، نقلًا عن بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي توقعت استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية.

حدث ليلا: تريلا تطيح بـ 5 سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالقطامية.. وطقس شديد الحرارة نهارًا وشبورة مائية كثيفة صباحًا أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| أخبار تهمك مفيش أمطار.. الطقس اليوم: حجب جزئي لأشعة الشمس نهارا والرطوبة مرتفعة

وقالت الهيئة إن الطقس نهارًا سيكون حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة رطب، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع ارتفاع في نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية فوق المعدلات المسجلة في الظل.

قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية فجر اليوم



أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 18 فلسطينيا من الضفة الغربية فجر اليوم.

من ناحية أخرى أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع أنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث تناول الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية المتسارعة.

‏‎وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير جدد التأكيد على الموقف المصري الثابت والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسري، مستعرضاً فى هذا الخصوص الاتصالات المكثفة التى تجريها مصر مع كافة الأطراف لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار.

صباح البلد يرصد ارتفاع أسعار الخضروات اليوم الخميس 3 يوليو



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته الصباحية، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار عدد من أصناف الخضروات، وسط تفاوت واضح في الأسعار بين الأنواع المختلفة.

البطاطس تصل إلى 15 جنيهًا

أشار البرنامج إلى أن سعر كيلو البطاطس العادية بلغ 12 جنيهًا، بينما سجلت بطاطس الكرة دي الحمرا سعرًا أعلى وصل إلى 15 جنيهًا للكيلو.

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الطماطم بـ 6 جنيهات

وأوضح التقرير أن الطماطم استقرت عند 6 جنيهات للكيلو، فيما بلغ سعر حزمة الحضار حوالي 75 قرشًا، مع توفرها بكميات مناسبة في الأسواق.

أستاذ وراثة: زواج الأقارب ليس السبب الرئيسي لمتلازمة داون|فيديو



أكد الدكتور إكرام فطين، أستاذ الوراثة البشرية، أن المعلومة المتداولة حول أن زواج الأقارب هو السبب الرئيسي في ولادة أطفال مصابين بمتلازمة داون غير دقيقة، موضحًا أن العامل الأهم في هذه الحالة هو سن الأم.

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سن الأم هو العامل الأهم.. والأكثر عرضة تتراوح أعمارهن بين 37 و40 عامًا

وأوضح فطين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، أن النساء الأكثر عرضة لإنجاب أطفال مصابين بالمتلازمة تتراوح أعمارهن بين 37 و40 عامًا.



لو هتشتري شقة.. اعرف حقوقك كويس قبل ما تمضي العقد| فيديو



نبه سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، إلى حق العملاء في وقف سداد الأقساط إذا أخلّت شركات التطوير بالتسليم أو المواصفات المتفق عليها

هل يحق لشركات التطوير العقاري سحب الشقة وفسخ العقد؟ ..خبير يوضح 20 يوليو أولى جلسات محاكمة رئيس شركة تطوير عقاري للإخلال بتعاقد مشروع سكني إحالة رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقاري وآخر للمحاكمة.. لهذا السبب

حق العميل في وقف سداد الأقساط ومواجهة شركات التطوير المخالفة

وشدد خلال لقاءه ببرنامج "صباح البلد" على أهمية تحرير محضر إثبات حالة فورًا ورفع دعاوى بطلان العقد وتعويض ضد الشركات المخالفة.

وزير الخارجية الإيراني: الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية خيانة



أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية السلمية خيانة للدبلوماسية وضربة غير مسبوقة لسيادة القانون ونظام منع الانتشار النووي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وانتقد عراقجي تعرض بلاده لهجوم عسكري مخالف للقوانين الدولية، ومعاهدة الانتشار النووي التي تسمح للدول بتوليد الطاقة سلميا عبر تخصيب اليورانيوم، وهو ما كانت تسعى له طهران.

وتعرضت إيران خلال مفاوضاتها النووية مع أمريكا إلى هجوم إسرائيلي مفاجئ على منشأة نطنز النووية،واغتيال 17 عالما نوويا.

عاجل.. برنامج الأغذية العالمي يحذر: غزة على حافة المجاعة وتحتاج مساعدات عاجلة



أكد برنامج الأغذية العالمي أن قطاع غزة يمر بأزمة حادة تهدده بالمجاعة، مع نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية.

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نقص المساعدات يفاقم الأزمة

أوضح البرنامج أن توقف وصول المساعدات على نطاق واسع إلى غزة سيجعل آلاف العائلات على شفير كارثة إنسانية.

دعوة عاجلة لتوفير الغذاء

حث برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي على التدخل العاجل لتوفير الغذاء والمساعدات الأساسية لإنقاذ السكان من المجاعة.

استشهاد 17 شخصا بقصف مدرسة مصطفى حافظ غرب غزة.. تفاصيل



قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف صباح اليوم مدرسة مصطفى حافظ الواقعة في حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث استهدفت طائرات مسيرة انتحارية الفصول الدراسية بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد 17 شخصًا بينهم 12 من عائلة واحدة وهي عائلة أبو حجيلة.

عاجل.. برنامج الأغذية العالمي يحذر: غزة على حافة المجاعة وتحتاج مساعدات عاجلة اتصال هاتفي مصري-سعودي يؤكد عمق العلاقات ويبحث مستجدات الأوضاع في غزة والنووي الإيراني مصر والسعودية تتفقان على دعم التهدئة النووية ووقف العدوان في غزة

ضحايا القصف: أغلبهم أطفال ونساء

وأضاف أبو كويك أن من بين الشهداء 8 أطفال، موضحًا أن بعض الصور التي عرضت تُظهر أجساد الأطفال متفحمة ومتصلة ببعضها، مما يعكس فظاعة الهجوم.