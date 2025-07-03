أستاذ وراثة: زواج الأقارب ليس السبب الرئيسي لمتلازمة داون|فيديو

أكد الدكتور إكرام فطين، أستاذ الوراثة البشرية، أن المعلومة المتداولة حول أن زواج الأقارب هو السبب الرئيسي في ولادة أطفال مصابين بمتلازمة داون غير دقيقة، موضحًا أن العامل الأهم في هذه الحالة هو سن الأم.

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سن الأم هو العامل الأهم.. والأكثر عرضة تتراوح أعمارهن بين 37 و40 عامًا

وأوضح فطين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، أن النساء الأكثر عرضة لإنجاب أطفال مصابين بالمتلازمة تتراوح أعمارهن بين 37 و40 عامًا.

وأضاف أن النساء تحت سن 20 عامًا معرضات أيضًا، خاصة في حالات الزواج المبكر المنتشرة في بعض المناطق.

وأشار إلى أن الفحوصات المبكرة، مثل السونار في الأسبوع 11-12 من الحمل، تلعب دورًا مهمًا في الكشف عن احتمالية الإصابة، وفي حال وجود مؤشرات، يتم إجراء فحص خلوي لتحديد الوضع بدقة.

