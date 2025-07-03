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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشهاد 17 شخصا بقصف مدرسة مصطفى حافظ غرب غزة.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف صباح اليوم مدرسة مصطفى حافظ الواقعة في حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث استهدفت طائرات مسيرة انتحارية الفصول الدراسية بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد 17 شخصًا بينهم 12 من عائلة واحدة وهي عائلة أبو حجيلة.

ضحايا القصف: أغلبهم أطفال ونساء

وأضاف أبو كويك أن من بين الشهداء 8 أطفال، موضحًا أن بعض الصور التي عرضت تُظهر أجساد الأطفال متفحمة ومتصلة ببعضها، مما يعكس فظاعة الهجوم.

 وأشار إلى أن معظم الشهداء كانوا من النساء والأطفال.

قصف متكرر للمدرسة دون سابق إنذار

وأشار المراسل إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مدرسة مصطفى حافظ للقصف، حيث تم استهدافها سابقًا دون أي تحذير مسبق.

سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف المدارس في غزة

تابع أبو كويك أنه خلال الأيام الأخيرة، استهدف الجيش الإسرائيلي عدة مدارس أخرى في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مؤكداً أن هناك سياسة إسرائيلية واضحة تهدف إلى تدمير المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء للسكان، بهدف دفع المدنيين نحو مزيد من النزوح جنوب القطاع.

القاهرة الإخبارية مدينة غزة قطاع غزة

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