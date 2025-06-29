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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيئة دعم فلسطين: نأمل تفعيل كل الجهود للوصول إلى وقف إطلاق النار

غزة
غزة
عادل نصار

أكد الدكتور صلاح عبد العاطى رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أننا نأمل أن يتم تفعيل كل الجهود للوصول لوقف لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وأضاف الدكتور صلاح عبد العاطى رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن الجرائم الأبشع التي تتم على مدار أكثر من شهر وأدت لقتل 590 من المدنيين الجائعين وإصابة أكثر من 40 ألفا وفقدان 39 شخصا أمام مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية التي يتم فتحها تحت غطاء المساعدات الإنسانية، ولكنها أدوات ومصائب للقتل، وأفخاخ للإذلال والحط من الكرامة في ظل مسار التجويع واستخدامه كسلاح في مواجهة المدنيين.

وتابع الدكتور صلاح عبد العاطى رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن هذا مرهون الآن بجهود الوسطاء وعلى رأسها الجهود المصرية والقطرية من أجل  ضمان الوصول إلى مقاربة تنهي حب الإبادة الجماعية، ولكن لا زال هناك ممانعة إسرائيلية.

وأكمل الدكتور صلاح عبد العاطى رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن إسرائيل تواصل التسويف والمماطلة وإطالة أمد الحر وتفاوض نفسها ما بين المستوى السياسي والعسكري وفي ظل رغبة نتنياهو الحفاظ على حكومته والبقاء على رأس الحكومة.

فلسطين المساعدات الإنسانية المدنيين الجائعين

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