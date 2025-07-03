صباح البلد يرصد ارتفاع أسعار الخضروات اليوم الخميس 3 يوليو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته الصباحية، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار عدد من أصناف الخضروات، وسط تفاوت واضح في الأسعار بين الأنواع المختلفة.

البطاطس تصل إلى 15 جنيهًا

أشار البرنامج إلى أن سعر كيلو البطاطس العادية بلغ 12 جنيهًا، بينما سجلت بطاطس الكرة دي الحمرا سعرًا أعلى وصل إلى 15 جنيهًا للكيلو.

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الطماطم بـ 6 جنيهات

وأوضح التقرير أن الطماطم استقرت عند 6 جنيهات للكيلو، فيما بلغ سعر حزمة الحضار حوالي 75 قرشًا، مع توفرها بكميات مناسبة في الأسواق.

البامية بـ 40 جنيهًا

أشار البرنامج إلى أن البامية سجلت أعلى سعر بين الخضروات هذا الأسبوع، حيث وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيهًا، وهو ما يعد قفزة كبيرة في سعرها مقارنة بالأسابيع الماضية.

أسعار متفاوتة للبصل والفلفل والباذنجان

وسجل البصل نحو 14 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر الباذنجان 10 جنيهات، وسجل الفلفل العادي 9 جنيهات، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في بعض الأصناف.