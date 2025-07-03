لو هتشتري شقة.. اعرف حقوقك كويس قبل ما تمضي العقد| فيديو

نبه سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، إلى حق العملاء في وقف سداد الأقساط إذا أخلّت شركات التطوير بالتسليم أو المواصفات المتفق عليها
حق العميل في وقف سداد الأقساط ومواجهة شركات التطوير المخالفة
وشدد خلال لقاءه ببرنامج "صباح البلد" على أهمية تحرير محضر إثبات حالة فورًا ورفع دعاوى بطلان العقد وتعويض ضد الشركات المخالفة.
وأوضح أن العقود المطبوعة تُعد عقود إذعان، لا تكفل التوازن بين المطور والمشتري إلا من خلال القضاء.
ودعا المتضررين إلى اللجوء للطرق القانونية لحماية حقوقهم وعدم الانصياع لأي إجراءات تعسفية من الشركات.