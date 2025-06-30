مندوب فلسطين بمجلس الأمن: تطبيق حل الدولتين سبيل استقرار المنطقة

أكد مندوب فلسطين بمجلس الأمن، أن تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة وحل القضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ”.
قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن:" اسرائيل تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة".
وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن:" نتنياهو يتبع سياسات توسعية على حساب الأراضي الفلسطينية".
وأكمل مندوب فلسطين بمجلس الأمن:" إسرائيل تفرض حصارا سياسيا وماليا على الحكومة الفلسطينية".
وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن: “إسرائيل تحتجز 2.3 مليار دولار من أموال السلطة الفلسطينية”.