مندوب فلسطين بمجلس الأمن: تطبيق حل الدولتين سبيل استقرار المنطقة

أكد مندوب فلسطين بمجلس الأمن، أن تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة وحل القضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ”.

قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن:" اسرائيل تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة".

وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن:" نتنياهو يتبع سياسات توسعية على حساب الأراضي الفلسطينية".

وأكمل مندوب فلسطين بمجلس الأمن:" إسرائيل تفرض حصارا سياسيا وماليا على الحكومة الفلسطينية".

وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن: “إسرائيل تحتجز 2.3 مليار دولار من أموال السلطة الفلسطينية”.

